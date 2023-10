Pérezt figyelmeztették, sokan pályáznak az ülésére

Az egész idény során kapott olyan javaslatokat a Red Bull, hogy váltsa le Sergio Pérezt, aki Max Verstappentől fényévekkel van lemaradva. A holland pilóta senkitől sem zavartatva hódította el zsinórban a harmadik világbajnoki címét, majd a Katari Nagydíjat is megnyerte. A csapattársa közben folyamatosan botladozik, ennek eredményeképp a második helyét is folyamatosan veszélyezteti valaki – korábban Fernando Alonso (Aston Martin), most pedig Lewis Hamilton (Mercedes) lohol a nyomában.

Verstappen (balra) eddig majdnem kétszer annyi pontot gyűjtött, mint Pérez Fotó: EPA/Ali Haider

A Pérez leváltására vonatkozó kérdéseket folyton azzal pattintotta le Christian Horner, hogy amíg a mexikói őrzi a második helyét a tabellán, addig nincs félnivalója. Igen ám, csakhogy Hamilton a legutóbbi három versenyhétvégén huszonnégy pontot hozott Pérezen, mostanra csupán harminc pont a lemaradása, és még öt futam és két sprint áll a hétszeres világbajnok rendelkezésére, hogy ezt ledolgozza.

Verstappen fent, Pérez lent

A 33 éves versenyzőtől idén már aligha fog megszabadulni a csapata, és a jövő évre is van érvényes szerződése, de már a Red Bullnál is kezdenek ráunni a folyamatos baklövésekre. Pérez Katarban a pontok helyett a pályaelhagyásai miatt az öt másodperces büntetéseket gyűjtötte. Ezt már a csapatfőnök sem hagyhatta szó nélkül, aki Verstappent viszont agyondicsérte.

– Már attól a pillanattól kezdve rendkívül gyors volt, amikor először beült az autóba, és a sebessége most már tapasztalattal is párosul – méltatta a háromszoros világbajnokot Horner. – Csiszolatlan gyémántként érkezett meg a Formula–1-be, de mostanra sikerült fényesre csiszolni. Egyedülálló, ahogy olvasni tudja a történéseket, életben tartja a gumikat, és a pattanásig feszült helyzetekben is nyugodt marad. Mindegy, hogy kivezetőről, esetleg az első körről van szó, változzanak bárhogy a körülmények, úgy tud hozzájuk alkalmazkodni, mint korábban senki. Amit ennyi idősen ebben a korszakban elért, az a legnagyobbak közé helyezi.