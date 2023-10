Sztankovics Varga Barnabás sérüléséről: Megfizette a válogatottság árát

Nem ijesztett rá a miskolci telt ház a Fradi játékosaira, győzelmével Dejan Sztankovics csapata úgy is vezeti az NB I-et, hogy eggyel kevesebb meccsen szerepelt, mint az üldözői. Az elmaradt találkozó az utolsó helyezett Mezőkövesd elleni csata, amelyen nem ördögtől való három ponttal kalkulálni a Fradi számára, így a jelenlegi, Paks előtti egypontos előnyt négynek is lehet látni. Nem is a tabella miatt aggódnak most a Fradi szurkolói, hanam a DVTK ellen megsérült Varga Barnabás miatt.

Varga Barnabás a magyar válogatottban is fontos gólokat szerez. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Sztankovics az 52. percben cserélte le Vargát, aki a DVTK ellen ugyan nem talált be a kapuba, de 2023-ban 25 bajnokin 24 gólt számlál, amivel a világ legjobb góllövői közé tartozik idén, ugyanannyiszor volt eredményes az NB I-ben, mint Erling Haaland a Premier League-ben és Kylian Mbappé a Ligue 1-ban.

Sztankovics: Ha az ember válogatott, van egy ár, amit meg kell fizetni

– Varga Barnabás sérülése valahol természetes, hiszen nagyon sok energiát beleadott a válogatott meccsekbe is – fogalmazott Sztankovics a sérült csatáráról, akinek a sérülése nem tűnik komolynak a szerb edző szerint. – Emlékszem én is, amikor ilyen állapotban játszottam, sose volt megállás, nem volt pihenő, de ugyanez igaz Botka Endrére, Sammy Mmaeéra és Ben Romdhanera is, akik szintén nagyon sokat játszanak, és benne van a sérülés a játékban. Nagyon-nagyon remélem, hogy nem komoly Barna sérülése, ha az ember a válogatottban játszik, akkor ez egyfajta ár, amit meg kell fizetni. Nagyon remélem, minél hamarabb vissza tud majd térni.

A 28 éves csatár pályafutása legnagyobb terhelését kapja ebben a szezonban, hiszen korábban csak az NB I-ben futballozott rendszeresen, most pedig csak a Fradi színeiben 19 meccsen lépett már pályára július óta a nemzetközi kupamérkőzéseket is figyelembe véve, ami mellé jött még négy válogatott-találkozó szeptemberben és októberben, hiszen immáron Marco Rossi szövetségi kapitány is a kezdőben számol Vargával.

A Fradi legközelebb csütörtökön a belga Genk otthonában lép pályára a konferencialigában, és nem egyértelmű, hogy Varga addigra bevethető állapotban lesz-e.

A Debrecen edzője csak óvatosan dicséri hősét

Ugyancsak vasárnap négy nyeretlen bajnoki után győzött ismét a visszavonulást egyelőre nem fontolgató Dzsudzsák Balázzsal felálló Debrecen, amely 3-1-es sikert aratott a Fehérvár ellen. A meccs hőse a két gólt és egy gólpasszt jegyző Brandon Domingues volt, és a 23 éves francia középpályást Szrdjan Blagojevics vezetőedző is kiemelte a meccs után.

– Dominguesnél az önbizalom nagyon fontos, most meg mert olyan cselt is csinálni a második góljánál, amit eddig nem lehetett látni – állapította meg a szerb mester. – Nagyon-nagyon fontos az, hogy az ő lelkét és önbizalmát segítsük. Nagyon tehetséges játékos, hiszek benne. Van persze konkurenciája a csapaton belül, de most két gólt szerzett és egy gólpasszt is adott. Nagy szerepet játszott, de nem szeretnénk túlságosan dicsérni, hiszen a következő lépésre kell koncentrálnia, mindenesetre ez szép munka volt a részéről.

Mi történt a bokszzsákká váló MTK-val?

Tovább mélyült az újonc MTK válsága, amely hazai pályán 5-0-s pofont kapott a Puskás Akadémiától. A fővárosi csapat ezzel nemcsak elvesztette a legutóbbi három meccsét, hanem azokon összesen 14 gólt kapott, hiszen a Fradi 6-1-re, a Fehérvár 3-0-ra ütötte ki ezt megelőzően. Pedig előtte volt egy négymeccses győzelmi sorozata is Horváth Dávid együttesének, s akkor úgy tűnt, az MTK lehet az NB I egyik megelepetéscsapata. Azóta sokat változott a helyzet megítélése.

– Nem a vereség ténye fáj, hanem a sok kapott gól – kesergett Horváth Dávid, aki főleg a sok sérülttel magyarázza a gondokat. – Próbáljuk helyrehozni a dolgokat, a kieső játékosoknak a pótlását, még egy hetet nyerünk ahhoz, hogy akik ilyen félállapotban vállalták el a játékot, azok is erőre kapjanak, és azt az arcunkat mutassuk, ahogyan elkezdtük az első hat-hét fordulóban. Bobál mellől az első kapott gólnál pontosan azért fejelt Batik, mert nem tudott kellő mértékben felugrani, ott húzódott meg az Achilles-ina, majd később szakadást szenvedett. Nagyon szerencsétlen volt. Úgy néz ki, hogy nyolc-kilenc hónapra el is veszítjük őt sajnos, úgyhogy nagyon szomorú nap volt ez.

Borítókép: Varga Barnabás nem tudta végigküzdeni a DVTK elleni meccset a Fradiban (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)