Továbbra is tűrik, hogy Alonso agyba-főbe veri a csapattársát

Az idény elején az Aston Martin a bokszutca minden lakóját meglepte hatalmas előrelépésével, de míg az újonnan igazolt Fernando Alonso azonnal vezérré vált, és kihozta a maximumot az autóból, addig a csapatnál hosszú ideje versenyző Lance Stroll csak bukdácsolt. A szezon legelején ezt még lehetett a kanadai pilóta csuklótörésével magyarázni, most már nehéz mentséget találni Strollnak arra, hogy a kétszeres világbajnok spanyol hétszer dobogóra állt, ő pedig csak egy negyedik helyezést tud felmutatni, arról nem is beszélve, hogy Alonso közel négyszer annyi pontot gyűjtött az idény során, mint a csapattársa (183, illetve 47).

Alonso szárnyalása és fia bukdácsolása nem készteti cselekvésre Lawrence Strollt Fotó: AFP/Andrej Isakovic

Hasonlóan nagy különbség egy istállón belül csak a Red Bullnál fellelhető, ahol Max Verstappen szárnyalása vet rossz fényt a rapszodikusan teljesítő Sergio Pérezre. Az energiaitalosok utaltak rá, hogy ez idővel a mexikói pilóta leváltását eredményezheti, de Stroll esetében szó sincs hasonlóról, mivel az édesapja, Lawrence az Aston Martin társtulajdonosa. A papa hallani sem akar a fia menesztéséről, annak ellenére sem, hogy a sok elhullajtott pont dollármilliókba kerülhet a csapatnak.

Lance Strollnak a kvalifikációkon már a Q2-be jutás is gondot okoz, emiatt pedig a 24 éves versenyző is egyre frusztráltabb. A legutóbbi, Katarban való időmérős kiesése alkalmával ennek jelét is adta, a falat ütötte, majd az edzőjét is meglökte, amiért aztán a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) írásos figyelmeztetésben részesítette.

Stroll helye viszont biztos, addig legalábbis mindenképpen, amíg az édesapja is a Formula–1 körforgásának a része.

– Ő a fiam, és mindenkit biztosíthatok arról, hogy mindig a fiam lesz az első. Különleges kötelék és kapcsolat a miénk. A legszerencsésebb embernek tartom magam a világon, hogy ezt a kalandot a fiammal együtt élhetem át – idézte a Speedcafe.com Lawrence Strollt.

Borítókép: Az integető Fernando Alonso és Lance Stroll Katarban (Fotó: AFP/Ben Stansall)