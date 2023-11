A kis katalán csapat és a Manchester City közös titka

Ez a kis focicsapat is a The City Futball Group tagja.

Nem mellesleg, a Manchester City vezetőedzője, Pep Guardiola az egyik tulajdonosa,

aki felnőtt focistakarrierje leghosszabb időszakát (1990-2001) az FC Barcelonában töltötte, akikkel játékosként BEK-et, később edzőként Bajnokok Ligáját is nyert. A Girona Fútbol Club nem egy fiatal csapat, hiszen története 1930 óta íródik, de évtizedekig nem tudták magukat a spanyol harmadosztálynál magasabbra tornázni, olyannyira nem voltak a topon, hogy 2013-ban csődvédelmet kértek. Ám 2015-ben megjelent a megmentő, Guardiola cége, a Media Base Sport, mely 80 százalék feletti tulajdonrészt szerzett a klubban. És láss csodát 2017-ben már feljutottak a La Ligába és még ebben az évben Guardiola tulajdonrésze felének felvásárlásával beszállt a buliba The City Futball Group is.

Irány Amerika!

Akkor most szálazzuk össze a történetet, ugyanis itt egy embernek kulcsszerepe van, őt úgy hívják, hogy Ferran Soriano. Mielőtt a The City Futball Group létrejött 2013-ban, ő volt az FC Barcelona gazdasági vezetője. Az egész koncepció az ő fejéből pattant ki.

Ferran Soriano, a Manchester City-t is birtokló The City Futball Group „agya” egy Girona meccsen Fotó: Joan Valls/Urbanandsport / AFP

Ez pedig az, hogy olcsón vásároljanak a világon futballcsapatokat, fejlesszék őket, majd az egymás közötti kapcsolati háló megteremtésével kereskedjenek a játékosokkal.

Nincs is ezzel semmi baj! Indult a Manchester City megvételével, majd 2013-ban, immár The City Football Groupként bekebelezték a korábban Cosmosként ismert New York-i csapatot, amiből New York City FC lett, a már Manchester Citynél megszokott égszínkék-fehér klubszínekkel, és 2021-ben megnyerte a legmagasabban jegyzett Egyesült Államok-beli focibajnokságot, az MLS-t (Major League Soccer). A tulajdonosi körbe ott és akkor beszállt a New York Yankees baseball csapat tulajdonosa is. Következő lépésként 2014-ben az ausztrál A ligában szerepelő Melbourne Heart lett a célpont, melyet a Melbourne Storm nevű ausztrál rögbi-csapat tulajdonosával együtt vásároltak meg. Azóta a fociklub Melbourne City FC néven szerepel, és a hivatalos színei: égszínkék-fehér.

Világméretű klubfelvásárlás

A The City Futball Group itt nem állt meg, azóta is vásárolják a klubokat világszerte. Európában a Manchester City-t és a Gironát már említettük, de övék az éppen az olasz másodosztályban szereplő Palermo FC,

a belga másodosztályú Lommel, a magyar Vancsa Zalánnal a soraiban,

a francia másodosztályú Troyes vagy a holland másodosztályban játszó NAC Breda is. És még mielőtt ítélkeznénk, hogy ezek a csapatok hol állnak, emlékezzünk a Manchester City és a Girona történetére!

Menjünk kicsit keletebbre! A The City Futball Group a tulajdonosa (a Nissan autógyárral együtt) az ötszörös japán bajnok, kétszeres Ázsia-Kupa győztes Yokohama Marinosnak is. Kínában övék a másodosztályban szereplő Sichuan Jiuniu nevű szecsuáni csapat. Ezek után nem meglepetés, hogy az indiai Szuperligában is van klubjuk: a Mumbai City FC. Talán kitalálják a klub színeit!

Tulajdonukban van még az Esporte Clube Bahia, amely a brazil legfelsőbb osztályban gyűjti a pontokat és 2017-ben megvették az uruguayi CA Torque csapatát is, ami akkoriban a hazai bajnokság másodosztályában szerepelt, azóta az elsőben vitézkedik, immár Montevideo City Torque néven (itt nehéz lenne vitatkozni, hogy miért az égszínkék és a fehér lettek a klub színei, hiszen az uruguayi nemzeti zászló, a napkorongon kívül, ezeket tartalmazza), sőt Montevideóban fociakadémia építésébe is kezdtek.

Megveszik a focinkat?

Lássuk, milyen hátterű cégek állnak ennek a világméretű fociklub-felvásárlásnak a hátterében!

Az eddig is köztudomású volt, hogy a Manchester City mögött nem kis pénz van, közel-keleti olajmágnások fektetnek/fektettek be a csapatba.

A The City Futball Group többségi tulajdonosa 81 százalékkal az Egyesült Arab Emirátusok székhelyű Abu Dhabi United Group nevű cég (kicsit tréfás, hogy a Manchester City tulajdonosának éppen a „United” szó szerepel a nevében), 18 százalékkal a Silver Lake nevű amerikai tőkebefektetési társaság és 1 százalékkal a China Media Capital.

Eddig a The City Futball Group „számláján” világszerte egy tucat futballcsapat szerepel, melyek közül 8 első osztályú, és 4 (még!) a második vonalban játszik. Ez nem semmi!