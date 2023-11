A magyar légió nem sok jó hírrel szolgált Marco Rossinak

Sajnos ilyen is régen fordult elő: magyar légiós is pályára lépett a Bundesligában. Öt válogatott labdarúgónk keresi a kenyerét a német élvonalban, ám közülük hárman sérülés miatt dőltek ki korábban, kettő pedig nem tud bekerülni a csapatába, ezért hosszú heteken keresztül a légiós körképben nem volt mit mondani róluk. Most sincs sok, de egy örömteli hír azért akad: Schäfer András visszatért a pályára! Májusban elszenvedett sérülése óta most játszhatott újra, a 67. percben állt be az Union Berlinbe, amely hazai pályán 1-1-et játszott az Augsburggal, és az utolsó előtti helyen áll.

Ennyi az, ami jó volt magyar szempontból a Bundesligában. még mindig nem vállalhatta a játékot a Freiburgban, ahogyan sem az RB Leipzigben. Utóbbiban Gulácsi Péter már rendbe jött a tavaly őszi sérüléséből, de nem tudja visszaszerezni a helyét a lipcsei kapuban, Wolfsburgban a magyar kapust kiszorító Jan Blaswich nagy hibája is hozzájárult a 2-1-es vereséghez. Szalai Attilának eddig nem jött be a Hoffenheim, a nyár óta nem tudta meggyőzni az edzőjét, ezúttal is a kispadról nézte végig, ahogy a társai otthon csak 1-1-et játszanak a Mainz-cal.