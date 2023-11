Dárdai Pál poénja bejött, fiatal kapusa lehúzta a rolót, ikszelt a Hertha

A Bundesliga II két „legőszintébb” csapata találkozott egymással a Rostock–Hertha meccsen, ugyanis a mezőnyben ez a két klub volt az egyedüli, amelyek egyszer sem játszottak döntetlent, így vagy úgy mindig eldőlt valaki javára a márkőzésük. A 12. fordulóban egymás ellen szakadt meg mindkét együttes sorozata, Dárdai Pál együttese öt győzelem és hat győzelem után először játszott döntetlent a bajnokságban.

Dárdai Pál örülhet, egymás után kétszer játszott hiba nélkül a Hertha védelme. Fotó: EPA/Ronald Wittek

Valójában közelebb állt a győzelemhez a Hertha, amely kétszer is a kapufát találta el a Kicker tudósítása szerint, de gólt nem tudott szerezni, így maradt a 0-0. Dárdai Pál fiai közül a védelemben Dárdai Márton végigjátszotta a találkozót, a másik két fiú, Palkó és Bence pedig sérülés miatt a keretben sem kapott helyet.

Szégyen után megoldás – összeáll a Hertha védelme

Dárdai Pál a múlt héten amiatt panaszkodott, hogy a csapata túl sok gólt kap, a Hertha védelme az első 11 fordulóban hússzor kapitulált, amiről a magyar edző azt mondta, hogy ezért szégyelli magát. Úgy tűnik, sikerült javítani a helyzeten, ugyanis a Hertha ezen a héten mindkét meccsét kapott gól nélkül hozta le.

Dárdai Márton a mezőny legjobbja

Szerdán Dárdai együttese az élvonalbeli Mainz ellen aratott 3-0-s sikert a Német Kupában, ami után a Bundesligában is rosszul teljesítő ellenfél edzője, Bo Svensson lemondott a posztjáról (jót tett a Mainznak a váltás, hiszen a csapat szombaton legyőzte a Lipcsét 2-0-ra a bajnokságban). Ezt követően most a Rostock ellen sem kapott gólt a Hertha, ami mindenképpen jó jel, s dicséri a védelemben játszó Dárdai Márton teljesítményét is, aki az Eredmények.com értékelése szerint a mezőny legjobb játékosa volt.

Dárdai Pál poénja jól sült el

Dárdai Pál a Rostock elleni meccs előtt megviccelte a kapusát, a mindössze 20 éves Tjark Ernst, aki még rutintalan a sajtótájékoztatókon, ezért arra kérte az újságírókat, hogy kérdezzenek tőle valami nehezet. Ezután arról kérdezték Ernstet, hogy milyen együtt készülni Marius Gersbeckkel, aki a nyári edzőtábor alatt összevert egy férfit az utcán, ami miatt bírósági ítélet született ellene, a Hertha azonban visszafogadta a balhés kapust.