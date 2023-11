Hornyák Zsolt: A románok vitték el a Puskás Akadémia erejét a Fradi ellen

Sztankovics: Elvesztettünk két pontot

– Először is szeretnék gratulálni a hazai csapatnak és a játékosaimnak is, jól játszottak. Az első félidőben kontrolláltuk a mérkőzést, gólt is szereztünk, de a meccs végén is ugyanilyen koncentráltsággal kellene játszanunk. Ezenkívül, ha lehetőségünk van rá, be kell biztosítanunk a győzelmet – értékelte a mérkőzést Dejan Sztankovics, majd kibökte, amit érez: – Két pontot vesztettünk.

Sztankovics később megrázónak nevezte, hogy a Fradi a legutóbbi három bajnoki mérkőzésén csupán egy pontot szerzett. Az elmaradt győzelmet nem akarta arra fogni, hogy a csapata csütörtökön Konferencialiga-mérkőzést játszik a szerb Csukaricski vendégeként. Mint mondta, ha a csapat olyan fontos meccset játszik, mint a Puskás Akadémia ellen, akkor csakis arra összpontosíthat.