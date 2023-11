Max Verstappen neve mindenhol kísérti Lewis Hamiltont + videó

Russell Wilson, a Denver irányítója az egyik játék előtt Max Verstappen nevét kiabálta, aki sosem látott mértékben dominálja az idei Formula–1-es világbajnoki sorozatot.

Broncos brought out the "Max Verstappen" audible pic.twitter.com/HidoMbH1Vg — NFL (@NFL) November 20, 2023

Az eset pikantériáját nem elsősorban az adta, hogy egy nappal korábban Verstappen éppen az Egyesült Államokban, Las Vegasban nyert újabb futamot, hanem az, hogy a Denver Broncos tulajdonosi köréhez tartozik a britek pilótaklasszisa, Lewis Hamilton is, akit most már az NFL-ben is kísérthet a holland sztár neve.

Hamilton legalább amiatt boldog lehet, hogy a mérkőzés nagy részében hátrányban játszó Broncos öt mezőnygól után végül csak elért egy touchdownt is a mérkőzésen, s azzal a maga javára fordította a meccset: Wilson passzát Courtland Sutton kapta el.

A Denver Broncos annak ellenére gyengén kezdte az idényt, hogy a korábbi Super Bowl-győztes irányítója, Russell Wilson mellé megszerezte a szintén korábbi bajnok vezetőedzőt, Sean Paytont. A csapat azonban a legutóbbi négy meccsét megnyerte, s 5-5-ös mérlegével immár reális eséllyel küzdhet a rájátszásért, ahová a 2015-ös idény végén megszerzett bajnoki cím után egyszer sem jutott be.

Lewis Hamilton pedig reménykedhet abban, hogy hamarosan a versenypályákon is hasonló fordulat következik be a csapatánál.