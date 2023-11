Olimpiai bajnokunk huszonhat év után lapátra került, nem ilyen búcsúra számított

Utolsó fizetését kapta meg november elején Pars Krisztián a szombathelyi klubjától, ezzel valószínűleg be is zárult a Dobós SE kapuja az olimpiai bajnok előtt. Váratlan fejeleményt azonban nem lehet emlegetni, mert az egyesület elnöksége már június végén közöle a hamarosan 42 éves kalapácsvetővel, hogy az idén lejáró szerződését már nem újítja meg. Azt a lehetőséget viszont még felkínálta a klub vezetése, hogy ha hivatalos, a WA által is elismert versenyen legalább 74 métert dob, akkor ismét szerződést kötnek vele, az eddigiekkel hasonló feltételekkel. Amit a versenyző nem tekinthetett teljesíthetetlen elvárásnak, hiszen az egyéni csúcsa 2014 óta 82,69 méter. Ezzel augusztusban aranyérmes lehetett volna a budapesti világbajnokságon, ám idén csak 70,91 méterig jutott. Ez messze volt a nevezési szinttől, s a nemzetközi szövetség pontérték rangsorában a legjobb hat magyar kalapácsvető közé sem tudott bekerülni.

Pars Krisztián idén júniusban a nemzetközi szövetség kontinentális sorozatának bronz kategóriájú budapesti versenyén, a Lantos Mihály Sportpontközpontban (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Pars Krisztiánnak azonban sorozatos kudarcok és a sérülések sem vették el a kedvét az atlétikától. Klubjának megjósolható döntésére pedig csak azt mondja, hogy huszonhat év után másféle búcsúra számított. Kirekesztettnek viszont aligha érezheti magát, mert a pályát és annak minden felszerelését továbbra is korlátlanul használhatja, úgy, mint a régi szép időkben. Csak immár „körön kívüliként” nem Németh Zsolt irányítja majd a felkészülését.

Pars Krisztián: Megy a matek

– Miután október 31-én elég komoly talpműtétem volt, viccelődve sem mondhatom, hogy ugrálok az örömömben, de ha így döntött a klub, akkor gyorsan lépnem kell, más megoldást kell találnom – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Pars Krisztián, akinek egy forintjába se került az legutóbbi, immár a tizenhatodik (!) műtétje, mert korábbi érdemeit elismerve annak költségeit a Magyar Atlétikai Szövetség állta. – Van két ötletem is, de egyelőre még nem tudom, hogy a kiszemelt segítőtársaim munkáját ki fogja honorálni, és én kitől kapok majd fizetést, amit eddig a Dobó SE biztosított. Megy a matek, remélem lesz olyan, aki legalább egy évig a támogatásomról gondoskodik.