„Sunyítás és korrupció vezeti fel a Bulgária–Magyarország meccset!”

A 42 éves, 78-szoros bolgár válogatott Dimitar Berbatov pályafutása során játszott többek között a Leverkusenben, a Tottenhamben és a Manchester Unitedben is. A Bolgár Labdarúgó-szövetség 2021-es elnökválasztásán a regnáló elnök, Borisz Mihajlov ellenfele volt, 241-230-ra kikapott, de az illetékes szófiai bíróság akkor felfüggesztette Mihajlov bejegyzését, azt gyanítva, hogy a választások során megsértették a szavazási eljárást. Berbatov most a Nemzeti Sportnak adott interjújában elmondta, a csütörtöki Bulgária–Magyarország Eb-selejtezőn – amelyen Szoboszlai Dominikék számára az egy pont is elegendő az Eb-részvételhez – nem lesz ott, mivel a bolgár szövetség döntése értelmében zárt kapuk mögött játsszák a meccset.

Dimitar Berbatov 2011-ben a Manchester United csapatában gólt fejel a Benficának a BL csoportkörében az Old Traffordon (Fotó: MTI/EPA/Robin Parker)

Berbatov: Elképesztő eseménynek vagyunk tanúi

– Nevetséges döntés született, talán precedens a labdarúgás világában, elvégre a szövetség valójában elrejti a nemzeti csapatot a szurkolók elől, ellopja tőlük a futballt – szögezte le Berbatov.