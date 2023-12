A bravúr is kevés lehet a Vörös Ördögöknek a Bajnokok Ligájában

Jövőre lesz éppen negyed évszázada minden idők egyik legemlékezetesebb döntőjének a Bajnokok Ligájában. Barcelonában csapott össze a Bayern München és a Manchester United, a lefújás előtti percig a bajorok vezettek, a szurkolóik már önfeledten ünnepeltek, ám az angolok pillanatok alatt két szöglet után megfordították az eredményt. Most a Manchester Unitednek a csoportmeccsek zárásakor szinte ugyanekkora bravúrra lenne szüksége, ám most nem a végső győzelemhez, hanem a túléléshez, ráadásul könnyen lehet, ez a bravúr is kevés lesz a számára, ha összejön.

A Bayer München kényelmes helyzetben várja a találkozót, hiszen már biztosan a csoport élén végez és ezzel továbbjutott a kieséses szakaszba, mégsem veheti félvállról ezt a mérkőzést. Szombaton méretes pofonba szaladt bele a csapat a Bundesligában, ­5-1-re kapott ki az Eintracht Frankfurttól, amivel elveszítette a veretlenségét a bajnokságban, és a szurkolói nyilván engesztelést várnak a játékosoktól. Thomas Tuchel vezetőedző is erre utalt, amikor a súlyos vereséget követően nyilatkozott: – Nem működött a veszélyérzetünk, és már az elején feladtuk a meccset. Nagy baj nincs, bízom a csapatomban, nincs értelme most pánikot kelteni. Kedden az Old Traffordon folytatódik az életünk, és ott megmutathatjuk, hogy ez a frankfurti kudarc csupán kisiklás volt.