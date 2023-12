Ajándék a Fulhamtől: a PL élén zárják az évet Szoboszlai Dominikék

Az Arsenal a legközelebbi üldözője csapatának, a Liverpoolnak. A Premier League csütörtök óta zajló és keddig tartó 20. fordulójában az Ágyúsok a Fulham vendégei voltak, és három ponttal megelőzhették volna Jürgen Klopp együttesét, amivel a tabella élén zárhatták volna az évet. Öt perc, mindössze ennyi kellett Mikel Arteta csapatának, hogy megszerezze a vezetést: Bukayo Saka vágott be közelről egy kipattanót. Ezzel azonban koránt sem volt vége, a Fulham jól játszott, s a 29. percben egyenlített is: Willian átadására Raúl Jiménez érkezett a hosszún (1-1).

A Fulham örömében Szoboszlai Dominikék is osztoztak Fotó: AFP/Adrian Dennis

A második félidőt mezőnyfölény tekintetében ugyan uralta az Arsenal, ám a helyzetek terén ismét a Fulham bizonyult jobbnak, a 60. percben pedig a vezetést is megszerezte. Próbálkozott az Arteta-csapat, de a hajrában is sokszor kellett a védekezésre figyelnie, így nemhogy fordítani, még egyenlíteni sem tudott. A Fulham ezzel nagy ajándékot adott a Liverpoolnak, hiszen Szoboszlai Dominikék a tabella élén maradtak, sőt a hétfői, Newcastle elleni mérkőzésük eredményétől függetlenül a következő fordulóig ott is maradnak, ha pedig nyernek hétfőn, akkor komoly lépéselőnybe kerülnek. Az Arsenal a legutóbbi három fordulóban nem tudott nyerni, egy döntetlen és két vereség a mérlege.

Szon Hung Min ezúttal is gólt szerzett a Tottenhamben Fotó: AFP/Ben Stansall

A sérült nélkül felálló, egyébként remek formának örvendő Bournemouth ezúttal tehetetlennek bizonyult a Tottenham ellen, amelyben Pape Matar Sarr, Szon Hung Min és Richarlison is betalált. A hajrában azért a vendégek is szépítettek, így alakult ki a végeredmény.

Borítókép: A Fulham ezúttal az Arsenal fölé nőtt (Fotó: AFP/Adrian Dennis)