Szoboszlai kimaradt, a Liverpool lemaradt a győzelemről

A Liverpool Belgiumba utazott keretén meglátszott, hogy az angolok számára csoportelsőként már nem volt tétje ennek a meccsnek (na meg vasárnap rangadót játszanak a Premier League-ben a Manchester Uniteddel). A kulcsemberek közül a sérült Alexis Mac Allisteren kívül Alisson Becker, Mohamed Szalah, Virgil van Dijk és Trent Alexander-Arnold is csak a messzi távolból szurkolt csütörtökön a társaknak, Luis Díaz és Darwin Núnez a kispadra került, tinédzserek sokasága pedig a pályán találta magát az Európa-liga csoportkörének utolsó fordulójának mérkőzésére.

Szoboszlai Dominik nem játszott a liverpooli csikócsapatban Fotó: AFP/Kenzo Tribouillard

Az Union Saint-Gilloise-nak viszont még volt esélye a második hely megszerzésére. Ez a Toulouse segítsége (veresége) nélkül nem jöhetett össze, mindenesetre a belgák a maguk részéről mindent megtettek, hogy elérjék a célt. Mohamed Amoura 32. percben lőtt góljával előnybe került az Union Saint-Gilloise, majd akkor sem tört össze a hazai csapat, amikor Jarell Quansah az egyetlen (!) liverpooli kapura lövésből kiegyenlített. Az első félidő végén már ismét a belgák vezettek, Cameron Puertas talált be.

Szoboszlait nem cserélték be

A második játékrészben Jürgen Klopp több tapasztalt futballistáját is pályára küldte. Szoboszlai nem volt köztük, ő a kispadon ülte végig a mérkőzést. Az Union Saint-Gilloise hiába szerzett egy harmadik gólt is, kezezés miatt érvénytelenítették a találatot, és egyébként sem volt jelentősége, hogy hány góllal nyernek, mert a Toulouse is győzött a LASK vendégeként.

Így végül a Liverpool mellett a Toulouse jutott tovább, az Union Saint-Gilloise pedig a Konferencia-ligában folytatja.

Európa-liga, E csoport, 6. (utolsó) forduló:

Union Saint-Gilloise (belga)–Liverpool (angol) 2-1 (2-1)

gólszerzők: Amoura (32.), Puertas (43.), ill. Quansah (40.) LASK Linz (osztrák)–Toulouse (francia) 1-2 (0-0) A végeredmény: 1. Liverpool 12, 2. Toulouse 11, 3. Union Saint-Gilloise 8, 4. LASK 3

Borítókép: Jürgen Klopp (Fotó: EPA/Daniel Hambury)