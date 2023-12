A világbajnoki cím ezúttal csak hab volt a tortán

A magyar női röplabda-válogatott 2023-ban is részt vehetett a huszonnégy csapat részvételével megrendezett Európa-bajnokságon, ám ebben nem volt köszönet, a mienktől csupán két szett megnyerésére futotta, öt vereséggel az utolsó helyen végeztek a csoportjukban. Az elmúlt években elillant a varázs a sportágban, amit a lányok azzal csiholtak ki, hogy 2015-ben nem csupán kijutottak az akkor még tizenhat csapatos tornára, hanem ott is továbbléptek a következő körbe, a legjobb tizenkettő közé. Igaz, a hölgyek legalább ott lehettek az Eb-n, a férfiak ettől is messze voltak. Immár a röplabda is biztosan alapokra támaszkodhat idehaza, az eredmények azonban sajnálatosan elmaradnak.

