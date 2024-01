A volt magyar szövetségi kapitány tudja, hogy dühösek rá itthon

Kevin Constantine az M1 aktuális csatornának magyarázta el távozása hátterét. Amikor döntenie kellett, hogy felbontja a fehérvári vezetőedzői és a válogatott szövetségi kapitányi szerződését, akkor tulajdonképpen rajta múlott, hogy házas marad-e vagy nem, hiszen előtte hat évig távol volt az otthonától.

Kevin Constantine furcsa körülmények között hagyta el a magyar válogatottat. Fotó: MTI/Illyés Tibor

– A feleségem nevelte a gyerekeinket, és vezette a háztartást ez idő alatt. Júliusban jött egy lehetőség, amely hazaszólított Amerikába – fogalmazott Constantine, aki a világ egyik legerősebb juniorbajnokságában, a Nyugati Hoki Ligában (WHL) érdekelt Wenatchee Wild vezetőedzője lett. – Csak hát ott nem alakultak kedvezően a dolgok a csapatomnál, így jeleztem az ügynökömnek, hogy szabad vagyok, készen állok arra, hogy megfontoljak újabb lehetőségeket.

A szakembert a WHL október elején „diszkriminatív jellegű becsmérlő megjegyzések” miatt határozatlan időre eltiltotta, és ha ott újra állásba szeretne kerülni, azt hivatalosan kérvényeznie kell a liga vezetőjénél, de erre legkorábban 2025 júliusában lenne jogosult.

Constantine közben kapott egy lehetőséget az Erste ligás SC Csíkszeredától, és folytathatta a pályafutását. Az MJSZ azonban nem engedélyezi számára, hogy edzőként dolgozzon, a szövetség szabályzata alapján ugyanis nem nevezhető hivatalos személynek, mert egy másik ligában eltiltás alatt áll. Ezért aztán jelenleg az SC Csíkszereda tanácsadójaként látja el feladatát.

Constantine kiemelte: a felesége támogatja abban, amit csinál, amit szeret, és megértette, hogy pénzügyi megfontolásból is fontos volt ez a lépés: – Nagyon nehéz volt újból egyedül hagyni a feleségemet, de úgy érzem, hogy mindent összegezve jól döntöttem.

Hangsúlyozta: megérti, hogy a Fehérvár és a magyar válogatott illetékesei is dühösek rá, ugyanakkor mindamellett, hogy megérti őket, azt gondolja, hogy a munka, amit elvégzett Fehérváron és a magyar válogatottnál, eredményes volt, és a javukat szolgálta.

– A legjobb szándékkal, a legjobbamat adtam a Fehérvárnak és a válogatottnak is, és jó hatást is értem el mindenütt – jegyezte meg. – Nagyon sok ember rengeteget tanult a jégkorongról, átadtam mindent, amit tudok a sportágról, megosztottam mindent az emberekkel. Minden energiámat beletettem a tevékenységembe, ebből pedig klubok és játékosok profitálhattak. Szerintem ezek pozitív tapasztalatok voltak. Úgyhogy megértem, ha van csalódottság és düh a távozásom miatt, de bízom benne, hogy vannak azért olyan személyek is, játékosok, klubvezetők, akik elismerik: Kevin sokat adott nekünk!

Az amerikai szakember bízik benne, hogy az MJSZ idővel engedélyezni fogja számára, hogy edzőként is újra dolgozhasson az Erste Ligában.

Az NHL-es múltú tréner a Fehérvárt 2021, a férfiválogatottat pedig tavaly nyár óta irányította. Előbbivel 2022-ben döntőbe jutott az osztrák ligában, míg a nemzeti csapattal a tavalyi elit világbajnokságon szerepelt, és együttesével még az utolsó meccsen is volt esélye a bennmaradásra, ám végül szétlövésben kikapott Ausztriától és kiesett.

Borítókép: Kevin Constantine foghatja a fejét (Fotó: Fehérvár AV 19)