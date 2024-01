Djokovics, Verstappen és a Jumbo–Visma hengerelt – ez történt a profi sportban 2023-ban

A női teniszt 2022-ben Iga Swiatek óriási fölénye jellemezte, idén viszont sokkal szorosabb volt az élmezőny, a lengyel teniszező csak az évzáró világbajnokság döntőjében biztosította be, hogy 2023-at is a rangsor élén zárja. Swiatek pályafutása során harmadszor is megnyerte a Roland Garrost, a másik három Grand Slam-tornán viszont új bajnokot avattunk: Ausztráliában a fehérorosz Arina Szabalenka, Wimbledonban a cseh Markéta Vondrousová, a US Openen az amerikai Coco Gauff ünnepelhetett.

Max Verstappen a mezőny fölött

A Formula–1-nek elvileg az egymás elleni versenyzés lenne az éltető eleme, de idén ebből nem sokat láthattunk, legalábbis az első helyért nem volt csatározás. Tavaly még Charles Leclerc (Ferrari) ideig-óráig képes volt tartani a lépést Max Verstappennel (Red Bull), 2023-ban ilyesmiről azonban szó sem volt, már az idény elejétől kezdve egyértelműen látszott, hogy zsinórban harmadszor is a holland pilóta fejére kerül a korona. A Red Bull klasszisának fölénye akkora volt, hogy az jelentett meglepetést, ha nem utcahosszal nyert meg egy-egy versenyt a többiek előtt. Egy idényen belül ő győzött a legtöbbször (19), és korábban senki sem gyűjtött még össze ennyi pontot (575). Utóbbi ráadásul annyira magas szám volt, hogy Verstappen egyedül megnyerhette volna a konstruktőri pontversenyt is… Utóbbi természetesen nem valósult meg, a Red Bull huszonkettőből huszonegy győzelmet (a maradék egy a ferraris Carlos Sainzé lett) besöpörve lett a legjobb a csapatok között.

The first driver to pass 1,000 laps led in a season 🤯#F1 @Max33Verstappen pic.twitter.com/mh9s95Vdvf — Formula 1 (@F1) December 5, 2023

Ha viszont Verstappent kivesszük a képletből, minden igényt kielégítő versenyfutást kapunk, a „lepattanóért” ugyanis hatalmas volt a harc, hat különböző pilóta ért célba mögötte másodikként. Eleinte még a másik Red Bull-lal versenyző Sergio Pérez is megcsillogtatta a tudását, az első négy futamból kettőt megnyert, de azután nem tudott kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani, inkább bakikkal, mintsem szép manőverekkel vétette észre magát. Igaz, az ezüstöt legalább megszerezte. A 2023-as idénykezdetre a legnagyobb előrelépést produkálva az Aston Martin ugrott előre a második helyre, miközben 2022-ben csak a hetedik hely illette meg. Fernando Alonso leigazolása is nagy fogás volt, hiszen a kétszeres világbajnok spanyol a negyedik ikszen túl is parádésan vezet. Az első három versenyen egyaránt dobogón végzett, és a szezon első felében visszatérő vendég volt a pódiumon, így joggal bizakodott benne, hogy a futamgyőzelem is összejön az Aston Martinnak. Sajnálatára azonban a csapata lemaradt a fejlesztési versenyben több riválishoz képest is, neki végül a negyedik, a brit istállónak az ötödik hely jutott a pontversenyben.