Jól kibabráltak a horvátok a magyar drukkerekkel az Eb-elődöntő előtt

A matek látszólag pofonegyszerű. A magyar válogatott a csoportkör első mérkőzésén 10-8-ra kikapott Görögországtól, a horvátok a pénteki negyeddöntőben viszont 13-8-ra legyőzték a görögöket. A horvátok ez alapján tehát hét góllal jobbak a mieinknél. De persze nagy tételben mernénk fogadni arra, hogy a magyar válogatott nem szenved hétgólos vereséget szombat este Zágrábban a Horvátország elleni elődöntőben.

A horvátok könnyedén elsüllyesztették a görögöket a negyeddöntőben. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Másfél éve a két csapat hasonló körülmények közepette már megmérkőzött egymással. A 2022-es spliti Európa-bajnokságra az akkor debütáló szövetségi kapitány, ugyancsak csikócsapattal utazott ki – hiányzott mindenekelőtt Hárai Balázs és –, a mieink lelkes játékukkal a hazai közönség elismerését is kiváltották, s többek között a 2022-ben Budapesten világbajnok spanyolokat is legyőzve egészen a döntőig meneteltek. Ott azonban következtek a horvátok, akik – miként Székely Bulcsú is utalt rá – hazai közegben rendre sokkal magabiztosabban játszanak, s meg is nyerték a döntőt 10-9-re. Egy év múlva, a 2023-as fukuokai vb-n a két csapat a csoportkörben találkozott, akkor a magyar válogatott nyert 12-10-re.