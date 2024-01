Egyszerre konkurencia és testvériség, ez a magyar póló titka

Varga Zsolt már játékosként is vezéregyéniség volt

Székely Bulcsú ezt anno játékosként is megtapasztalhatta. Amikor 1997-ben, 21 évesen bekerült Kemény Dénes válogatottjába Benedek Tibor mellett Varga Zsolt volt a csapat szellemi vezére.

– Nem véletlen, hogy Tibor és Zsolt jó barátok voltak, mindkettőjükre jellemző, hogy rendkívül precízen, minden apró részletre kiterjedően megtervezik az előttük álló feladatot. Zsolt már játékosként is sokat foglalkozott a csapatépítés emberi oldalával. Amikor bekerültem a válogatottba, a tapasztalt játékosok közül elsők között Zsolthoz kerültem nagyon közel. Nemcsak az edzéseken, medence partján, azon kívül is megértettük egymás. Zsolt edzőként is ezt az utat járja. Az eltökéltségén felül immár hatalmas tapasztalat birtokában van. A Fradinál a kiesési rangadótól a Bajnokok Ligája-győzelemig hatalmas utat járt be, folyamatosan képzi magát, mindenre odafigyel, még ma is képes fejlődni.

Székely Bulcsú szerint senki sem kényelmesedhet el

A mostani válogatott több játékosát Székely Bulcsú is már évek óta jól ismeri, az U16-os korosztály óta követi a pályafutásokat. Faragó Tamáshoz hasonlóan ő is hatalmas tehetségnek tartja Tátrai Dávidot, miként fogalmazott, nem általános, hogy valaki világversenyen ilyen magabiztosan mutatkozzon be. (Csak egy adalék, emlékezhetünk, a BVSC 20 éves játékosa kissé szemtelen módon egymás után kétszer is ejtéssel próbálkozott a szerbek ellen.)

Székely Bulcsú az utánpótlás bizottság elnökeként ténykedik a magyar vízilabdáért. Fotó: Fradi.hu

Székely Bulcsú érthetően mégsem kíván belemenni abba a találgatásba, hogy a fiatalok közül ki kerülhet be a párizsi keretbe, másként ragadja meg a dolgot.

– Varga Zsolt nyilván majd több emberrel beszél, talán velem is, de a legtöbb információ birtokában ő van, s a döntést is ez alapján hozza meg. Senki sem érezheti magát biztonságban és senki sem gondolhatja a helyzetét reménytelennek. Erre példa Varga Vince esete, aki nem volt tagja a keretnek, mégis bekerült az Eb-re utazó csapatba. A játékosok egymás vetélytársai is, mégis tudják, hogy csak együtt boldogulhatnak. Szép példa erre az is, ahogy a két kapus, Bányai Márk és Gyapjas Viktor támogatja egymást, örül a másik védéseinek, de tényleg ez jellemzi az egész csapatot.