Kik keserítik meg Klopp életét a leginkább? A tévétársaságok!

Jürgen Klopp általában nem tartja magában, ha valami zavarja, és a sajtótájékoztatóin gyakran emlegeti, mi zavarja őt napjaink labdarúgásában. Többször panaszkodott már a sűrű versenynaptár, a meccsek alatt őt éltető szurkolók és korai meccsidőpontok miatt. A Liverpool Echo lap szerint utóbbi téma hamarosan újra napirendre kerülhet, mivel várhatóan március végén egy alkalommal újra a Klopp által leginkább utált időpontban, szombaton 13.30-kor (ottani idő szerint 12.30-kor) kell pályára lépnie a Liverpoolnak.

Gakpónak (balra) és Mac Allisternek is szednie kell majd a lábát, hogy visszaérjen Klopphoz (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Meszara)

A német menedzsernek több kifogása is van a korai meccsrendezés ellen. Egyrészt szerinte nem szurkolóbarát időpont, hiszen futballmeccseket inkább este kellene rendezni, de főleg a játékosait sajnálja, akiknek a kelleténél korábban kell felkelniük, és nem marad elég idejük a regenerálódásra. Ez különösen a válogatott szünetek utáni időszakra igaz, amikor a futballisták nagy távolságokat tesznek meg, és ha nem jut elég idejük a pihenésre, az is megeshet, hogy elalszanak a csapatmegbeszéléseken, mint az Klopp egyik tanítványával, az argentin Alexis Mac Allisterrel is megesett a közelmúltban.

Klopp bármennyire is nem kedveli az időpontot, a csapata rendszeresen rákényszerül, hogy ekkor játsszon. Jóval többször, mint más angol élvonalbeli együttesek. A Liverpoolnak ebben az idényben már három ilyen mérkőzése volt (és februárban is jut neki egy), Klopp 2015-ös kinevezése óta pedig a 31 korai meccsből 14 alkalommal kellett pályára lépnie – kétszer annyiszor, mint a vonatkozó listán második Chelsea-nek, illetve Tottenham Hotspurnek.

Nos, a március 30-i Brighton elleni bajnoki mérkőzés is a válogatott szünetet követő hétvégén lesz. A végleges döntés erről a jövő héten születik meg, mindenesetre a Liverpool Echo azt jósolja, hogy a Vörösök és a Sirályok összecsapásával kezdődik meg majd a forduló, szombaton 13.30-kor.