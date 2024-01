Magyar játékos is van a negyven legtehetségesebb között az UEFA-nál

Az európai labdarúgó-szövetség (UEFA) a hivatalos oldalán közölt egy negyvenfős listát Európa legtehetségesebb fiataljairól, akikre 2024-ben érdemes lesz odafigyelni. Az UEFA listáján helyet kapott a Ferencváros 18 éves játékosa, ifjabb Lisztes Krisztián is. A negyvenes listára azokat a legfeljebb 21 éves játékosokat válogatja be minden évben az UEFA, akiknek megvan a lehetőségük arra, hogy akár szupersztárrá is válhatnak.