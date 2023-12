Lisztes Krisztián és fia együtt élnek, szoros az apa-fia kapcsolat

– Nem mondom, hogy maradéktalanul elégedett vagyok ezzel az évével, de büszkeség tölt el, ha az összképet nézem – értékelte Lisztes Krisztián a fia teljesítményét a Mandiner interjújában. – 18 évesen stabil tagja lett a Ferencvárosnak, leigazolta a Bundesliga első osztályában szereplő Eintracht Frankfurt, és bekerült az U21-es válogatottba is. Jól viseli a népszerűséget és azt, hogy sokat foglalkoznak vele, mindez nem befolyásolja a teljesítményét.

Lisztes Krisztián jövőre a Bundesligában folytatja apja nyomdokába lépve. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Ifjabb Lisztes a tavasszal lett alapember a Fradiban, s bár az ősze nem volt olyan hangos, Dejan Sztankovics irányítása alatt gyakran a kispadra szorult, sokan nagy reményeket fűznek a jövőjéhez. A Frankfurt mindenképpen nagy ugrás lesz, már csak az országváltás miatt is, de ebben az apja segíteni tudja, hiszen az idősebb Lisztes német bajnok is volt a Werder Bremen színeiben.

– Nyilván kapcsolatban vagyunk a klubbal, örültem is neki, hogy a közelmúltban egy ötöst rúgtak a Bayern Münchennek – fogalmazott Lisztes Krisztián. – Biztos, hogy minél inkább közeledik a nyári felkészülés, egyre intenzívebb lesz a kontaktus. Nagyon büszke is vagyok arra, hogy ennyire fiatalon egy neves Bundesliga-egyesülethez igazol, de Krisz tavasszal még fejben és lélekben is 100 százalékos erőbedobással a Fradi sikereire, a minél eredményesebb nemzetközi kupaszereplésre és az újabb bajnoki cím megszerzésére koncentrál.

Mint az interjúból kiderült, apa és fia együtt élnek, igyekeznek sok közös programot szervezni. – Nagyon szoros a kapcsolat közöttünk, de a szakmai értékelést meghagyom a Dejan Sztankovics vezette stábnak. Ezzel együtt természetesen a foci a közös nyelvünk, vannak bizonyos szituációk, amiket átbeszélünk Krisszel.

Borítókép: Lisztes Krisztián a Fradi egyik kedvence (Fotó: MTI/Illyés Tibor)