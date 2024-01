Máthé Dominik kimondta azt, amit sokan még nem mernek a kézilabda Eb-n

– Örülök, hogy eddig így meneteltünk, nekem is volt egy-egy szép gólom – fogalmazott Ligetvári Patrik, a Veszprém játékosa. – Az Izland elleni meccset nehéz feldolgozni. Ezt kell megtartani, mert ilyenkor szokott egy-egy gyengébb teljesítmény előjönni. Ez most nem történhet meg. Az osztrákok most nagyon erősek, elkapták a fonalat, kiválóan védekeznek, oda kell figyelni rájuk. Itt, ebben a középdöntőben van a hazai pályán játszó német csapat és a végső győzelemre is esélyes francia. Nagy meccsek lesznek, de talán mi is okozhatunk meglepetést.

A középdöntő legfontosabb meccse lesz

A szegediek beállóklasszisa, Bánhid Bence társaival ellentétben kicsit óvatosabb, nem néz annyira előre: – Csak az osztrákokkal foglalkozunk. Ez lesz a középdöntő legfontosabb meccse. Úgyhogy senki sem beszél a távlati tervekről. Itt, ezen a szinten már nincsenek gyenge csapatok.

A Magyarország–Ausztria férfikézilabda Európa-bajnoki középdöntő csütörtökön 15.30-kor kezdődik Kölnben. A meccset portugál bírók vezetik. A középdöntőben a németek az izlandiakkal, a franciák a horvátokkal játszanak.

Borítókép: Máthé Dominik szerint a magyar válogatott az elődöntőig is eljuthat az Eb-n (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)