Szilvesztereste váratlanul előkerült Milák Kristóf + fotó

„Üdv, 2024! Jövünk!” – ezt írta Schmidt Ádám a hivatalos közösségi oldalán a fotóhoz, amelyen a felesége, a háromszoros olimpiai bajnok kajakos Kovács Katalin és társaságában szerepel. Aligha lehet kétségünk afelől, hogy az idei évre megfogalmazott tettvágyat sugalló üzenetnek Milák miatt jelentősége van.

Mint ismert, a 200 pillangó olimpiai címvédője és világcsúcstartója 2023-ban az áprilisi országos bajnokság óta érdemben felhagyott az úszással. Kihagyta a nyári fukuokai világbajnokságot, az év fő versenyét is, amelyet még a helyszínen is az őt ábrázoló plakáttal hirdettek. Aztán az eredeti tervek szerint szeptemberben meg kellett volna kezdenie a felkészülést a párizsi olimpiára, de ez is elmaradt.

Milák: túl késő Párizs vagy még időben van?

Sós Csaba szövetségi kapitány, akivel az úszó nem tartja a kapcsolatot, emiatt aggodalmát fejezte ki, szerinte ez már akkora hátrány, hogy Milák párizsi szereplését el lehet felejteni. Az úszó legutóbbi, hónapokkal ezelőtti nyilatkozata arról szólt, hogy csak az olimpia érdekli, semmi más, de azóta eltűnt a nyilvánosság elől. Hallani lehet, hogy Milák úgy gondolja, neki elég januárban munkába állnia, hogy megvédje az olimpiai bajnoki címét. Mi másra utalhat Schmidt Ádám pozitív üzenete 2024-re egy mosolygós Milák mellől?

Már csak egy kérdés maradt: akkor kezdődhet a munka?

Borítókép: Milák Kristóf 2024 egyik nagy talánya jelenleg a magyar sportban (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)