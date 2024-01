A Liverpool edzője Szoboszlai visszatéréséről beszélt, még várni kell

január 1-jén, a Newcastle United elleni bajnokin sérült meg, azóta nem lépett pályára. Jürgen Klopp, a Liverpool vezetőedzője legutóbb úgy fogalmazott, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya közel áll a visszatéréshez, és remélhetőleg a Fulham elleni meccsen már pályára léphet. Ebben a kérdésben rossz hírrel szolgált Lijnders, aki hagyományosan Klopp helyett tartja a csapat sajtótájékoztatóit a Ligakupa-meccsek előtt.

Továbbra is várni kell, hogy Szoboszlai Dominik meccsen labdába rúgjon (Fotó: AFP/Paul Ellis)

A Liverpool másodedzője kijelentette, hogy Szoboszlai már a csapattal végzi az edzéseket, de a Fulham elleni meccs még korai lenne neki, ezért még ezt a találkozót is biztosan kihagyja. A magyar középpályás szerinte a Norwich City elleni FA-kupa meccsen játszhat újra január 28-án.

– Dom tegnap már nálunk edzett, de csak egy kispályás, egyérintős meccsen vett részt. Jól játszott, jól érezte magát, pluszmunkát is végzett a rehabilitációs csapattal. Készen áll, ám a szerdai meccs túl korai még neki, így a hétvégére készül – nyilatkozta Lijnders Szoboszlairól.

Az angol Ligakupa elődöntőjének első felvonásán a Liverpool hazai pályán 2-1-re legyőzte a Fulhamet, és szerdán (21.00, tv.: Match 4) idegenben harcolhatja ki a döntőbe jutást. A másik ágon a Chelsea 1-0-s hátrányból várja a másodosztályú Middlesbrough elleni visszavágót hazai pályán kedden (21.00, tv.: Match 4).

Szoboszlai trófeát akar, ezért is fontos a Ligakupa

A Liverpool az előző idényben trófea nélkül maradt, most ezért is fektet nagy hangsúlyt a második számú angliai kupasorozatra. Bár a Premier League-ben jelenleg az élen áll Klopp együttese, amely még az FA-kupában és az Európa-ligában is talpon van, legkorábban a Ligakupában szabadulhat meg a trófeaszerzés miatt érzett nyomáskényszertől. Ez pedig Szoboszlai Dominik számára is fontos.

– A lipcsei időszakomban kétszer is megnyertem a Német Kupát a csapattal, az első ráadásul történelmi győzelem volt a klubnak. Ezért hosszú ideig gondolkoztam rajta, hogy magamra varratom a trófeát, még akkor is, ha nyerek többet is a jövőben – nyilatkozta a klubhonlapon Szoboszlai. – Itt, Liverpoolban még időre van szükségem ehhez, csak hat hónapja vagyok itt. Legalább annyi ideig a klubnál akarok maradni, amíg nem alkotok maradandót itt. A legjobbamat akarom nyújtani és a lehető legtöbb trófeát nyerni. Jelenleg a Premier League éllovasai vagyunk, az idény végén is elsők szeretnénk lenni.

Borítókép: Szoboszlai Dominik egyelőre nem játszhat (Fotó: EPA/Adam Vaughan)