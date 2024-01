Thomas Tuchel szerint már senki sem hisz neki, káosz a Bayern Münchennél

Tavaly ilyenkor a Bayern München a Bundesliga első helyén állt 18 forduló elteltével, hamarosan pedig kirúgta Julian Nagelsmann vezetőedzőt, akinek a helyét Thomas Tuchel – az oldalán Lőw Zsolttal – foglalta el. Az ő vezetésükkel a Bayern csak nagy nehezen szerezte meg a bajnoki címet, elsősorban az utolsó fordulónak az első helyről nekivágó Dortmund váratlan lebőgésének köszönhetően.

Thomas Tuchel egyelőre nem mindenkit győzött meg a Bayern München edzőjeként. Fotó: EPA/Filip Singer

Ezután Tuchelnek volt egy nyugodt nyara felkészülni a mostani idényre, és még egy százmillió eurós „ajándékot” is kapott Harry Kane személyében. Az angol csatár teszi is a dolgát, Robert Lewandowski német gólrekordot hozó idényével lépést tartva, máris 22 találattal vezeti a góllövőlistát. A Bayern nemcsak őt igazolta le a hegemónia elvesztésének lehetőségétől megriadva, hanem a Serie A-ban bajnok Napoli kulcsemberéért, a védő Kim Min Dzseért is mélyen a zsebébe nyúlt.

Nincs eredménye a tavaly nyári költekezésnek

Tavaly nyáron 150 bajor eurómillió ment el igazolásokra, ami a Transfermarkt adatai szerint rekord, soha nem költött ennyit a müncheni sztárcsapat. Eredménye pedig szinte semmi az egy évvel ezelőtti állapottal összevetve. Sőt!

2023 januárjában a Nagelsmann-féle Bayern a BL-ben százszázalékos volt, a Német Kupában állt, s mint említettük, vezette a Bundesligát. Most viszont a bajnokságban akkor is legalább négy pont a hátrány a meglepetésre éllovas Bayer Leverkusen mögött, ha a Bayern ma megnyeri az Union Berlin elleni elhalasztott meccsét. A kupából már kiesett a csapat a harmadosztályú Saarbrücken ellen, egyedül a BL a mentsvár, ott a csoportkört magabiztosan vette a gárda, ha nem is százszázalékosan, mint Nagelsmannal.

Egymásnak ellentmondó Bayern München-sztárok

Összességében nem ad ki pozitív képet Tuchel müncheni munkássága, és a káosz a nyilatkozatokból is visszaköszön. – Nem akarom azt mondani, hogy jól edzünk, mert ezt már senki sem hiszi el. Semmitmondóan játszottunk, megérdemelt vereség volt – vont keserű mérleget a vezetőedző a legutóbbi, Werder Bremen elleni hazai bajnoki fiaskó (0-1) után.