Varga Zsolt nyerni ment Zágrábba, de más volt a realitás

fiatalokból álló válogatottja többször is csodát tett a horvátországi Európa-bajnokságon. A csoportkörben öt góllal legyőzte az olaszokat, a negyeddöntőben ötméterespárbaj után kiejtette a szerbeket, de aztán a címvédő horvátok az elődöntőben, illetve az olaszok a bronzmérkőzésen túl nagy falatnak bizonyultak, és a negyedik helyen végzett a magyar csapat.

Ezt általában csalódásként élné meg a hazai vízilabda-család, ám most egyáltalán nem ez a helyzet. Madaras Norbert szövetségi elnök szavai is erről tanúskodnak, aki szerdai sajtótájékoztatóján elismeréssel beszélt az ifjú titánokról.

– Az elnökség bizalmat szavazott, és ez a csapat ezt most maximálisan megszolgálta. Nemcsak a játékával, hanem azzal is, hogy felnőtt a feladathoz és a magyar vízilabdához méltó hozzáállást mutatott – vélekedett a Magyar Vízilabda-szövetség (MVLSZ) elnöke. A jövőt, azaz a két hét múlva kezdődő dohai világbajnokságot illetően ennyit tett hozzá: – Néhány nap pihenő után csatlakozik az eddig itthon készülő kilenc játékos, akik január eleje óta együtt dolgoznak. Ebből a két csapatból lesz egy és így folytatódik a munka Doháig. Jövő héten a franciák ellen lesz hivatalos edzőmeccs, aztán a szűk csapat Spanyolországban folytatja a készülést a spanyol válogatottal. Dohában mások lesznek a célok is.