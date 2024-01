Vereség a németektől, tovatűnt az elődöntős álom az Eb-n

A franciák hozták a kötelezőt az osztrákok ellen, amivel nekünk is kedveztek, Rosta Miklós Kölnből oda-vissza egy nap alatt megjárta Magyarországot, közben apa lett, Szita Zoltán meggyógyult, Bartucz László vállalta a játékot, sajnos nem, a németek pedig elzárkózva, ködösítéssel készültek. Így foglalhatjuk össze a Németország–Magyarország kézilabda Európa-bajnoki mérkőzés előzményeit.

A csapatokat természetesen ezúttal is telt ház, fergeteges hangulat fogadta a sportág Mekkájában, a Lanxess Arénában. A mieink kezdték jobban a meccset, vezettek már két góllal (5-3-ra és 6-4-re), sőt a háromgólos vezetésért is támadtak. Aztán felzárkóztak a németek és végig plusz–mínusz egy gólon táncolt az eredmény. Az első félidő végjátéka sajnos nekünk rosszul alakult, egálnál hibáztunk, a németek viszont gólt dobtak, így 18-17-re ők vezettek.

Bartucz Lászlónak nem ment a védés, Palasics Kristóf állt be helyette. Fotó: Czeglédi Zsolt

Bodó és Ancsin remekelt, támadásban nem volt gond, a védekezéssel annál inkább, ezúttal Bartucz László sem remekelt a kapuban, Chema Rodriguez be is küldte helyette Palasics Kristófot, de a német beálló, Kohlbacher így is sokszor nagyon üresen maradt.

A második félidőre elfogyott az erő

A második félidő rosszul kezdődött, a németek előbb kettővel, majd hárommal, sőt a 40. percben, 23-19-nél már négy góllal is vezettek. A magyar válogatott elővette a hét a hat elleni taktikai fegyvert, Ancsin gólt is dobott, de jött rá az üres kapus válasz.

Próbáltak kapaszkodni a mieink, de a németek elkapták a fonalat, tovább hízott a különbség, már hat is volt közte (28-22). Bartucz visszaállt, de csodát ő sem tehetett. Végeredményben a németek 35-28-ra nyerték meg a mérkőzést.

A magyar válogatott már csupán három feltétel együttes teljesülése esetén lehet elődöntős. Ha az utolsó középdöntős fordulóban:

a mieink legyőzik a franciákat

az osztrákok kikapnak az izlandiaktól

a németek pedig a horvátoktól.

Nem lehetetlen persze, de kevéssé valószínű, az sokkal inkább, hogy a magyar válogatott a csoport negyedik helyén köt ki.

A sportág első számú nagyhatalma, Franciaország elleni mérkőzés így is komoly kihívás. S ne feledjük, az olimpiai selejtező az Európa-bajnokságnál talán még fontosabb torna lesz a magyar válogatottnak. Ott nem szabad hibázni.

Középdöntő, I. csoport, 3. forduló:

Izland–Horvátország 35-30

Franciaország–Ausztria 33-28

Németország–Magyarország 35-28

Az állás: 1. Franciaország 8 pont, 2. Németország 5, 3. Magyarország 4, 4. Ausztria 4, 5. Izland 2, 6. Horvátország 1.

Borítókép: Fazekas Gergő próbál kapura törni két német között (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)