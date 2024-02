Egy magyarul megtanult brazil futballista mondta ki a csúf igazságot

Egyre nagyobb bajban a Kisvárda, amely immáron háromból három vereséggel kezdte a tavaszi szezont. Pedig a szombat kora délutáni ellenfele, a Puskás Akadémia is pont nélkül állt még 2024-ben az egymás elleni meccs előtt, lehetett volna esély a javításra. De a meccs gyakorlatilag az első félidőben eldőlt: a Puskás már a 17. percben vezetést szerzett a válogatott Nagy Zsolt közeli fejesével, majd a Kisvárda egy szöglet után csak kapufáig jutott, a felcsútiak pedig Komáromi révén megduplázták az előnyüket a 35. percben. Ekkor zúgott fel a „harcoljatok!” rigmus a lelátón, de nem volt hatása, maradt a 0-2, a Puskás simán elvitte a három pontot Kisvárdáról.

Wellington Nem, a háromszoros brazil válogatott sem hozott eredményt a Kisvárdának. Fotó: Móricz Csaba

– A csapat nyolcvan százaléka nem is érti, amit a szurkolók kiabálnak, ez az első – nyilatkozott kendőzetlen őszinteséggel a kisvárdai Lucas a meccs után. – A második, hogy most már nyomni kell tovább. Nagyon lent vagyunk, sok mindennel próbálkoztunk, hogyan lehetne kimászni a gödörből. Nem is akarok sokkal többet mondani, most már mindent bele kell adni a klubért, a szurkolókért, saját magunkért. Ez az igazság.

A csúf igazság: sok légiós, nulla eredmény

A Kisvárda hemzseg a légiósoktól (jelenleg 18 van a keretben), az NB I-ben csak a Ferencváros alkalmaz több külföldit, de ott a bajnoki cím az alapelvárás és zsinórban a második idényben éli meg a klub a nemzetközi kupatavaszt. Kisvárdán viszont egyelőre a hangzatos téli igazolás, a brazil válogatottban háromszor pályára lépett (igaz, legutóbb 2012-ben) Wellington Nem sem váltotta meg a világot. Az 59. percben állt be, de egy-két biztató megoldáson kívül többre nem futotta tőle a Puskás ellen.

A Kisvárda húsz meccsen tizennégy vereséget szenvedett el a bajnokságban, s 14 ponttal továbbra is az utolsó helyen áll. Talán ha többen értenék, amit a szurkolók kiabálnak…

A magyar válogatott Leandro unokatestvére

A brazil Lucas egyébként tiszteletet érdemel. Nemcsak azért, mert őszintén nyilatkozott, hanem azért is, mert a Magyarországon töltött évei alatt jól megtanult magyarul. Az Atlético Paranaensében nevelkedett középpályás 17 éves korában, 2007 nyarán költözött hazánkba, amikor a Debrecen szerződtette, a Kisvárdát 2015 óta erősíti. Érdekesség, hogy ma már magyar állampolgár is, ami esetében mondhatni, családi szokás, hiszen Lucas unokatestvére Leandro, aki 16-szor szerepelt a magyar válogatottban.

