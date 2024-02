Milák álruhába öltözött Mátyás királyként közlekedik a Duna Arénában

Február elején mi is beszámoltunk róla , hogy valamikor január közepén nagy titokban megkezdte a medencés úszóedzéseket, készül a párizsi olimpiára azok után, hogy tavaly április óta nem versenyzett, és egymás után két világbajnokságot hagyott ki. Ehhez képest új fejlemény, hogy az Index értesülése szerint Milák már a Duna Arénában edz, de továbbra is nagy titokban.

Milák Kristóf újra úszik. Fotó: Derencsényi István/MTI

– Kristóf a hátsó bejáraton át közelíti meg az uszodát (akkor még nem a Duna Arénát – a szerk.), a kapucniját mélyen a szemébe húzva – írja a lap egy névtelenséget kérő forrásra hivatkozva.

Milák tehát álruhába öltözött Mátyás királyként, továbbra is nagy titokban közlekedik az uszodában.

– Reggel és délután is látom, amikor a Duna Arénába érkezik, olyan időpontokat választ magának, amikor alig van valaki a medencében vagy rajta kívül senki más – árulta el egy másik névtelen szemtanú. – Egyszer arra is felfigyeltem, hogy Szabó Álmos paraúszóedző méri az időket neki, de ez a jövő héten már biztosan nem lesz így, mert remélhetőleg minden visszatér a rendes kerékvágásba. Ez az egyetemes magyar sport érdeke, de Kristóf önös érdeke is. Edzői tárt karokkal várják, szerintem meg is fognak könnyebbülni.