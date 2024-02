Bognár György pengét ragadott, a Puskás és a Fradi is bánja

A meccsnap ünnepnap. is így gondolhatja, mert a Paks–Puskás Akadémia mérkőzésre leborotválta a téli szünetben növesztett szakállát. Azt is pontosan jósolta meg továbbá, hogy mindkét csapat a megszokottnál visszafogottabban futballozik: sem az ő csapata, sem a Puskás Akadémia nem vállalta a nyílt támadójátékot. A Puskás Akadémia újoncot avatott, a sérült Markek Tamást helyettesítve a csupán 18 éves Pécsi Ármin védte a felcsútiak kapuját.

Bognár György visszatért régi önmagához a Puskás Akadémia elleni szezonnyitóra. Fotó: Árvai Károly

Meglehetősen langyosan csordogált az első félidő, a 40. percben szöglet után, Windecker fejesével szerzett vezetést a Paks, szünetre maradt is a hazai vezetés (1-0). Fordulás után a Puskás Akadémia szép támadás végén egyenlített, Nagy Zsolt beadását Komáromi helyezte közelről a hálóba (1-1).

Bognár György kettős cserével reagált az egyenlítésre, Könyves és Hahn helyett Böde és Kovács állt be. A Paks egy perc múlva újra vezetést is szerzett, igaz, nem feltétlenül a cseréknek köszönhetően. Haraszti beadására ismét Windecker érkezett, hatalmas szerencséjére nem tudta megcsúsztatni a labdát, mert így Lenzsér nem lesről ért a labdába, azaz szabályos gólt szerzett, amit a VAR is megerősített (2-1).

Ezután ugyanúgy csordogáltak a percek, mint az első félidő java részében. A nem éppen izgalmas találkozót így a Paks nyerte meg, amit a felcsútiak mellett a fradisták is bánnak, mert így Bognár György együttese visszavette az első helyet az NB I-ben.

NB I, 18. forduló

Péntek MTK–Újpest 3-0 (2-0), Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3525 néző, jv.: Erdős, gólszerzők: Hej (20.), Jurina (36.), Kocsis G. (58.) Szombat Zalaegerszeg–Fehérvár FC 3-1 (2-0), Zalaegerszeg, 2479 néző, jv.: Vad II., gólszerzők: Mance (8., 45+2.), Croizet (86.), ill. Csongvai (73.) Kisvárda–Ferencváros 1-3 (0-1), Kisvárda, 3150 néző, jv.: Farkas Á., gólszerzők: Mesinovic (65.), illetve Abu Fani (40.), Loncar (60.), Pesic (70.) Debrecen–Diósgyőr 1-2 (0-0), Nagyerdei Stadion, 5841 néző, jv.: Bogár, gólszerzők: Dzudzsák (62.), illetve Bényei (51.), Jurek (58.). Kiállítva: Szatmári (Diósgyőr, 77.) Vasárnap

Mezőkövesd–Kecskemét 0-3 (0-3), Mezőkövesd, v.: Bognár, gólszerzők: Lukács (12., 13.), Szabó A. (31.) Paks–Puskás Akadémia 2-1 (1-0), Paks, 2001 néző, v.: Berke, gólszerzők: Windecker (40.), Lenzsér (56.), illetve Komáromi (51.)

Borítókép: A győzelemnek örülhetnek a paksiak, a játéknak nem (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)