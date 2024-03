Verstappen apja távozásra szólította fel a Red Bull csapatfőnökét

A holland Jos Verstappen hasonló végeredményt szeretne a Red Bullnál is, azaz Hornernek mennie kell. A Daily Mail szerint volt is egy lángoló vita a felek között a bahreini hétvége alatt, és sokan azt is feltételezik, hogy Verstappen állhat a szivárogtatás mögött, amelynek eredményeként csütörtökön az F1 mintegy 150 résztvevője fájlokat kapott, amelyek állítólag Horner vétkességét bizonyítják.

Jos Verstappen ezt a feltételezést tagadta: – Ennek nem lenne értelme. Miért tennék ilyet, ha közben Maxnak ennyire jól megy itt?

