Két szó csupán – Klopp az egyik fontos hiányosságáról beszélt

– Annyit mondott, hogy „Thank you”, amire így válaszoltam: „Gracias”. Ja, s még köszöntem is neki: „Hola”. Az igazat megvallva, a spanyol tudásom itt véget is ér – Jürgen Klopp a Sheffield United elleni 3-1-es győzelmet követő sajtótájékoztatón így elevenítette fel a találkozását találkozását Alexis Mac Allister édesapjával, akivel a mérkőzés után futott össze.

Alexis Mac Allister volt a Sheffield United elleni meccs hőse (Forrás: Liverpool FC)

Ez a néhány szó is árulkodó. Egyrészt azt sugallja, Mac Allister és a családja mennyire szerény, az édesapja úgy érzi, hálával tartozik Jürgen Kloppnak azért, hogy a nyáron a Liverpool leszerződtette a fiát. Aki pedig világbajnokként érkezett az Anfieldre.

Másrészt Jürgen Klopp nem akar hencegni, őszintén beszélt arról, a spanyol nyelv elsajátátása kimaradt az életéből. Pedig éppenséggel hasznát vehetné a spanyol nyelvnek, hiszen a keretben több spanyol anyanyelvű játékos is akad: Mac Allister mellett Darwin Nunez, Luis Díaz, Thiago Alcantara, Adrián, Bajcetic és nyilván a brazil és a portugál Diogo Jota is érti a spanyolt. Persze az angol egyetemes nyelv, de az anyanyelvén mindenkinek könnyebb eljutni a lelkéhez.

Hatos vagy nyolcas? Klopp Mac Allisterről

– Szuper fontos játékosunk, csodálatos fiú. Nagyon örülök, hogy a Liverpool a nyáron megszerezte őt – méltatta Jürgen Klopp Mac Allistert, aki bombagólt rúgott a Sheffield United ellen. Majd kérdésre válaszolva azon elmélkedett, Mac Allister futballzsargonnal élve a hatos és a nyolcas pozícióban is kiváló teljesítményre képes. Talán ő maga is jobban szeretné nyolcasban játszatni őt, de a realitás az, hogy az argentin középpályásra inkább hatosként van szükség. De lám, onnan is képes gólt rúgni.

A Liverpool trénere elmondta, álomszerűen indult a mérkőzés, hiszen Darwin Nunez hamar betalált, s hát egy csatárnak ez a dolga. Csak nem üzenni akart ezzel az uruguayi centernek? Megjegyezte, jobban szereti az 5-0-s győzelmeket, de az élet már csak olyan, hogy meg kell szenvedni a sikerekért.

A Premier League éllovasaként látogat a Manchester Unitedhez a Liverpool

akit Klopp 1-1-es állásnál, a 73. percben lecserélt, ezúttal nem került szóba, miként a Liverpool trénere csütörtök este még a vasárnapi rangadóról, a Manchester United elleni vendégjátékról sem szólt. Igaz, nincs ebben semmi meglepő, a Liverpool edzője a minap elárutla, azt sem tudta, mikor volt az Arsenal–Manchester City rangadó...

Egyelőre az a lényeg, hogy csütörtöki győzelmével a Liverpool megőrize első helyét a Premier League élén, s egy lépéssel közelebb került a bajnoki címhez.