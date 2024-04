Okosabbak lettünk-e az olimpiai selejtező előtt? A japánok biztosan nem

A Norvégiában elszenvedett 33-18-as vereség után mi más lehetett az Ausztria elleni hazai találkozó tétje, mint hogy helyre rázódjon a magyar játékosok megtépázott önbizalma. A magyar válogatott még októberben vendégként is legyőzte (34-32-re) Ausztriát, tehát csupán a papírformát kellett beváltani.

Kilenc góllal Klujber Katrin volt a magyar válogatott legeredményesebb játékosa. Fotó: Krizsán Csaba

A kisebb sérüléssel bajlódó Böde-Bíró Blankát biztonsági okokból ezúttal is pihentette Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány, Szemerey Zsófi kezdett a kapuban. Méghozzá kitűnően, az első három osztrák próbálkozást egyaránt hárította. A támadójáték is gördülékeny volt, elsősorban a jobbszárny, Klujber Katrin és jeleskedett, a magyar válogatott negyedóra alatt elhúzott 10-4-re. Ezután érthetetlen megtorpanás következett, az osztrákok felzárkóztak két gólra (15-13), szünetben 17-13 volt az állás.

A második félidő forgatókönyve kísértetiesen hasonlított az elsőhöz. A mieink már kilenc góllal, 23-14-re is vezettek, de aztán három gólra olvadt az előny (28-25). A végén mégsem kellett izgulni, mert a hajrára összekapta magát a magyar válogatott, és végül magabiztos győzelmet aratott (36-30).

Szemerey, Klujber és Győri Lukács volt a csapat legjobbja

A már említett Szemerey (14 védés), Klujber (9 gól) és Győri-Lukács (8 gól) volt a magyar válogatott három legjobbja, a kétszer tíz perces kihagyás mellett amiatt lehetünk elégedetlenek, hogy beállóból csupán egyetlen gólt sikerült szerezni.

A magyar válogatott Ausztriát is Svájcot mindkétszer legyőzte, Norvégiától viszont mindkétszer kikapott, így a második helyen zárta az Európa-kupát. A sorozatnak persze nincs igazi értéke, azon a csapatoknak írták ki. amelyek nem léptek pályára a decemberi, magyar–osztrák–svájci közös rendezésű Európa-bajnokság selejtezősorozatában. Tehát a hat meccs a felkészülést szolgálta, s elsősorban nem is az Eb-re, hanem a magyar válogatott esetében az olimpiai selejtezőben.

Golovin Vlagyimir: Láttam előrelépést – Láttam előrelépést a norvégiai meccshez képest, sokkal aktívabbá vált a védekezésünk, megoldottuk a visszarendeződést, viszont ha erre nem figyeltünk, akkor gólokat kaptunk. A játékosok is tudják, hogy mikor hibáztak. A ziccereknél adódtak koncentrációbeli kihagyások. Ezek a hibák az olimpiai selejtezőn már nem férnek bele – Golovin Vlagyimir így értékelte a mérkőzést, hozzátéve, Böde-Bíró Blanka a jövő héten már százszázalékos állapotban lesz, azaz szerepelhet az olimpiai selejtezőtornán.

Mik a tanulságok az olimpiai selejtező előtt?

A mieink sorrendben csütörtökön előbb Kamerunnal, pénteken Svédországgal, vasárnap pedig Japánnal találkoznak, a torna első két helyezettje szerez kvótát a párizsi olimpiára. A papírforma alapján Kamerun legyőzése nem jelenthet problémát, Svédország ellen bravúr kellene, de a kijutáshoz ettől függetlenül is valószínűleg le kell győzni Japánt.

A magyar játékosok nem is tagadják, elsősorban az ázsiaiak elleni meccsre készülnek, Papp Nikoletta azt is elárulta, az ellenük eltervezett figurákat az osztrákok ellen nem vetették be.

A japánok tehát aligha lettek okosabbak a magyar válogatottat látva, mi is csak annyival, hogy megállapíthatjuk, Golovin Vlagyimir együttese a nála gyengébb csapatot képes legyőzni, a nála lényegesen erősebbel viszont egyelőre nem versenyképes.

Európa-kupa, 6. (utolsó) forduló:

Magyarország–Ausztria 36-30 (17-13)

Magyar gólszerzők: Klujber 9, Győri-Lukács 8, Kuczora 5, Márton 4, Faluvégi, Simon, Papp 2-2, Vámos, Kácsor, Füzi-Tóvizi, Szöllősi-Schatzl 1-1

A másik szombati mérkőzésen: Svájc–Norvégia 22-42.

Az Európa-kupa végeredménye: 1. Norvégia 12 pont, 2. Magyarország 8, 3. Svájc 4, 4. Ausztria 0.