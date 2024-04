Háborús elvet követ a magyar világbajnok a versenypályák kőkemény világában

Saját bevallása szerint tavaly pályafutása legerősebb idényét teljesítette aki egy végletekig kiélezett versenyfutás végén szerezte meg a második bajnoki címét a túraautózás világsorozatában. Először 2019-ben volt bajnok a magyar autóversenyző, de a 2023-as elsőségét annál is többre tartja. Most pedig címvédésre készül a TCR World Tourban.

Michelisz Norbert idén is kőkemény csatákra számíthat. Fotó: Daniel Kalisz/RACE PROJECT

– Magabiztosabb lettem kétszeres bajnokként – árulta el Michelisz Norbert a szezonrajt előtt. – Az első bajnoki cím után azt hittem, felértem a csúcsra, de ez az érzés hamar megkopott. Eltelt néhány hónap, és mintha semmi sem történt volna. A második cím után viszont azt érzem, tovább tart az érzés, még magabiztosabb vagyok, hiszen már biztosan nem a szerencsén múlt az elmúlt tizenhat évem.

Élete nagy ajándékának tartja, hogy itt kötött ki

Michelisz pályája teljesen eltér a legtöbb profi autóversenyzőjétől, hiszen 21 éves volt már, amikor életében először versenyautót vezetett, míg a legtöbben már kisgyerekként gokartoznak. Ezt az óriási hátrányt szinte teljesen eltüntette, sőt az idei mezőnyben rajta kívül csak egy többszörös bajnok van, a tavalyi nagy riválisa, a francia Yann Ehrlacher, aki szintén kétszer volt megkoronázva.

– Hiába a sikerek, én nem úgy járok-kelek a paddockban, mint a legnagyobb nevek egyike, hanem úgy, hogy a többiektől próbálom ellesni, hogy miben lehetne még javulni – fogalmazott Michelisz. – Rájöttem, hogy még rettenetesen sok tanulnivalóm van, és szerintem ez is az elmúlt évek sikereinek a kulcsa.

Talán pont azért tud a mai napig ilyen alázatosan hozzáállni a versenyzéshez, mert neki nem volt természetes, hogy profi autóversenyző lesz, pécsi egyetemista fejjel ez egy soha be nem teljesülő álomnak tűnt, aztán mégis valóság lett belőle. – Mindig arról álmodtam, hogy ezt csinálhassam, és most, hogy több mint tíz éve profi szinten űzhetem, ez egy nagyon nagy ajándék az élettől – jelentette ki Michelisz.

Kőkemény riválisok és létfontosságú háborús elv

Az idei esélyei nagyban hasonlítanak a tavalyira, a mezőny hasonlóan erős, mint egy éve, és a magyar is egyike azoknak a pilótáknak, akik felérhetnek a csúcsra. Michelisz dolga a Hyundaion belül sem lesz egyszerű, hiszen továbbra is Mikel Azcona az egyik csapattársa, aki 2022-ben volt bajnok, és a spanyolt a mezőny egyik legjobb képességű versenyzőjének tartják. A Hyundai ráadásul az új szezonra igazolt még egy tapasztalt pilótát az argentin Néstor Girolami személyében, aki évek óta az élmezőny tagja.

Így fest Michelisz Norbert Hyundai versenyautója idén. Fotó: Hyundai Motorsport

A dél-koreai márka legnagyobb ellenfele ezúttal is a négy autót felvonultató, kínai–svéd koprodukcióban versenyző Link & Co lesz, amelynek két világbajnok is a tagja, a már említett Ehrlacher mellett Thed Björk, aki 2017-ben épp Michelisz előtt lett győztes drámai végjáték után.

Jellemző a bajnokságra, hogy a kiegyensúlyozott versenyzéssel lehet sikert elérni, a kamikaze akciók nem fizetődnek ki hosszabb távon, és Michelisz is a többet ésszel, mint erővel elvet vallja. – Ha van olyan szituáció, amiben nem vagyok száz százalékig biztos, abba nem megyek bele – jegyezte meg. – A háborúzás kapcsán van egy jó közmondás, hogy azt a háborút vívd meg, amiről biztosan tudod, hogy meg tudod nyerni. Én valahogyan így versenyzem az utóbbi években.

Tavaly Olaszországban Michelisz volt a legjobb

Az idény az olaszországi Vallelungában indul, és nagy változás a korábbi évekhez képest, hogy 2024-ben ez lesz az egyetlen európai helyszín, a Hungaroring például a pálya felújítása miatt is esett ki a naptárból. A TCR World Tour Marokkóba, az Egyesült Államokba, Brazíliába, Uruguayba, Kínába és Makaóba is ellátogat idén.

– Tavaly Vallelungában megnyertem az időmérőt és az egyik futamot, úgyhogy most is bízom az erős rajtban – mondta Michelisz az olaszországi idénynyitóról. – Ugyanakkor tudjuk, hogy a riválisok sem tétlenkedtek a télen, újra bizonyítanunk kell. Ehhez a lehető legjobb helyen vagyok a Hyundainál.

Az FIA TCR World Tour idei versenyeit a Sport TV élőben közvetíti Magyarországon. A nyitó hétvége programja. Péntek: 11.40 – Szabadedzés, 14.55 – Szabadedzés, Szombat: 11.20 - Időmérő (Élőben: Sport 2), 17.15 - Első futam (Élőben: Sport 2), Vasárnap: 14.25 - Második futam (Élőben: Sport 2).