Dárdai Pál csábító állásajánlatokat kapott, ezért mondott nemet

a 2016-os Európa-bajnokságon szakkommentátorként dolgozott, és lehetősége lett volna rá, hogy ezt júniustól is megtegye. A Herthától a napokban elküldött vezetőedzőt magyar és német televíziós csatornák is szívesen alkalmazták volna a torna idejére, de Dárdai nemet mondott, mert középső fia, Márton is ott lesz az Eb-n a magyar válogatottal, a tréner amiatt inkább nézőként veszt részt a meccseken.

Dárdai Márton a nyáron is magára ölti a magyar válogatott mezét. Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

– Sok felkérést kaptam, voltak ajánlataim televízióktól. Némelyikre azt válaszoltam: ha Márton nem lesz ott, miért ne? Mégiscsak megéri, és még szórakoztató is. Csakhogy Márton ott lesz, ezért semmi ilyet nem csinálok. Csakis szurkoló leszek – idézi Dárdai szavait a Metropol.

Bódog Tamás fogadja be a Dárdai családot

A szurkolói létet megkönnyíti, hogy a Dárdai család tagjai egy időre Mainzba költöznek, ami éppen Köln és Stuttgart, azaz a magyar válogatott csoportmeccseinek helyszínei között terül el. Nem más fogadja be őket, mint a Hertha eddigi pályaedzője, Bódog Tamás.

– Tíz napra beköltözünk Tamás barátomhoz. A feleségem, Mónika, a kutya és én. Onnan megyünk majd a stadionokba szurkolóként, sörözve. Drukkolunk Magyarországnak, de igazán sokat Németországtól várok. Jól néz ki, ahogy fejlődött a csapat Julian Nagelsmann szövetségi kapitánynál. Úgy sejtem, Németország és Magyarország együtt jut tovább a csoportból. És akkor tovább maradunk Tamásnál – mondta bizakodva Dárdai Pál.