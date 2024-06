A válogatott erőssége nem kertelt: „Mindegy, hogy szép vagy csúnya focival, de nyernünk kell!”

A nemzeti tizenegy a múlt szombaton Svájctól 3-1-re, majd szerdán Németországtól 2-0-ra kapott ki a kontinenstornán, ám még így is reménykedhet abban, hogy a legjobb csoportharmadikok között továbbjut.

A vezette nemzeti tizenegy két vereség után javítana az Európa-bajnokságon Fotó: Mirkó István

„A matek azután lehet releváns, ha megvertük őket”

– Ha nem látnánk esélyt, már nem lennénk itt az Európa-bajnokságon. Szeretnénk a skótok ellen a lehető legjobb teljesítményt nyújtani. A matek azután lehet releváns, ha megvertük őket. Addig felesleges számolni – jelentette ki akit az Origó idézett. A Freiburg támadója, kérdésre válaszolva arról is beszélt, hogy győzelmi kényszerben nyíltabban fog-e játszani a magyar csapat. – A németek elleni meccsen sokkal kompaktabbak voltunk és kontrákból mentünk el. Megvoltak a helyzeteink, szerezhettünk volna gólokat. Ez a védekezés a skót meccsnek is kulcsa lehet. A Svájc elleni meccsről már nem szeretnénk beszélni, a németek elleni mérkőzés sokkal jobban nézett ki. A gyors átmenetekből való helyzetek kialakítása lehet a kulcs. A helyzeteink eddig is megvoltak, csak értékesíteni kell őket. A lényeg, hogy gólokat tudjunk lőni, ez lesz a fontos a skótok ellen is. A harmadik meccsünk egy ki-ki mérkőzés. Tök mindegy, hogy szép vagy csúnya focival, de nyernünk kell.