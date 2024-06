Szoboszlainak két százmilliós titánnal kell megküzdenie

A magyar és a német válogatott az elmúlt években elválaszthatatlan egymástól. Egymás után négy világversenyen került egy csoportba a két csapat: a 2021-es Európa-bajnokság után egy évvel a Nemzetek Ligájában mérkőztek meg, ma este újabb Eb-n találkoznak, az ősszel pedig ismét az NL-ben csapnak össze.

nehéz meccsre számít a németek ellen Fotó: Mirkó István

Ebben az időszakban a német válogatottnál nagy volt a mozgolódás. Kapitányok váltották egymást. Joachim Löw 2021-ben azok után távozott, hogy csapata az Eb-nyolcaddöntőben búcsúzott. Hansi Flick sem tudta felrázni az együttest, amely a katari vb-n a csoportkört sem élte túl, így az edző csak két évet kapott. Tavaly szeptembertől Julian Nagelsmann kezében van a gyeplő.

Állandó volt a párosításban, hogy bárki is állt a Nationalelf élén, a németek képtelenek voltak térdre kényszeríteni Marco Rossi együttesét: a mieink két döntetlen (2-2, 1-1) mellett egyszer győztek (1-0). Ma este (18.00, tv: M4 Sport) a Nagelsmann-féle válogatott ellen kellene folytatni a jó sorozatot, ha a továbbjutási reményeinket életben akarjuk tartani.

Nagelsmann újít, Rossi ragaszkodik

Csakhogy ez a német csapat már nem az, amelyikkel három, de még akár két évvel ezelőtt találkoztunk. Még akkor sem, ha a 2021-es kezdő tizenegyből hatan (Neuer, Rüdiger, Kimmich, Gündogan, Kroos és Havertz) Nagelsmann-nál is megmaradtak, az akkori cserék közül Sané, Müller és Musiala is játszik. A 36 éves szövetségi kapitány lendületet adott a csapatnak, amely most erőtől és önbizalomtól duzzad, és a jó bevált játékosok mellett a fiataloknak is fontos szerepet adott.

A már említett Jamal Musiala, illetve Florian Wirtz alig múltak 21 évesek, de kirobbanthatatlanok a Nationalelfből. Egyébként pedig a világ legértékesebb játékosai közé tartoznak, Wirtz (130 millió euró) a hetedik, Musiala (120 millió) a nyolcadik a vonatkozó listán. Ők együttvéve többet érnek, mint a teljes magyar válogatott (165 millió), amelyből Szoboszlai Dominikot (75 millió) taksálják a legtöbbre.

A számokat már többször is meghazudtolta Marco Rossi csapata, de az idei Eb első fordulója után sok bizakodásra nem lehet okunk. Mert míg a németek az előző világversenyeken nyújtott teljesítményükhöz képest egyértelműen előreléptek és 5-1-re elintézték a skótokat, addig a magyar válogatott nem a világverő arcát mutatta, és – leginkább az első félidőben előadott lehangoló produkció miatt – 3-1-re elhasalt Svájc ellen az A csoportban.

Rossi általában nagyon ragaszkodik a játékosaihoz, de a vereség után belátta, hogy változtatnia kell, ezért a németek ellen két-három poszton is újítani akar. A szövetségi kapitány keddi sajtótájékoztatóján elismerte, ma a pontszerzés is bravúrnak számítana, de bárhogy is alakul, szégyenteljes játékot már nem szeretne látni az övéitől.

– Németország a legkeményebb rivális, amellyel szembe lehet kerülni ezen az Eb-n. Nem csak papíron jobb nálunk a német csapat, ezt ki kell mondani, ezen senki sem sértődhet meg. Ez motivál minket, hogy a legjobbunkat nyújthassuk. Remélem, egy pontot meg tudunk kaparintani, amihez tökéletes meccset kell játszanunk, és akkor még él a remény a továbbjutásra az utolsó körben. Ez már nem az a német csapat, amellyel két éve játszottunk. Toni Kroos visszatért, őt nem kell bemutatni, és bár az előző edzőik is jók voltak, de a mostani tényleg egy top szövetségi kapitány. Ha mindezt figyelembe vesszük, tudjuk, hogy nagyon nehéz lesz.

Ez nem is kérdés.