Erre a meccsre három csapat állt ki, Ronaldo morcos lett

Nem mintha nem állt volna jól a portugál válogatott a Törökország elleni csoportmérkőzésen, de azért az ellenfél egyik játékosa is besegített nekik. Samet Akaydin a 28. percben 2-0-ra növelte a luzitánok előnyét, amikor hazaadta volna a labdát, csak azt nem észlelte, hogy közben a kapusa kifutott. A török védő már a hatodik öngólt szerezte a németországi Európa-bajnokságon , így a góllövőlista élén is „ő” áll Jamal Musiala, Georges Mikautadze, Ivan Schranz vagy éppen helyett.

Nem ez volt az egyetlen furcsaság az F csoport egyébként 3-0-s portugál győzelemmel zárult meccsén. Mondhatni egy harmadik csapat is kiállt a pályára, vagy inkább befutott, hiszen rengeteg olyan szurkoló jelent meg a gyepen, akinek egyébként semmi keresnivalója sem lett volna ott. Többen is eljutottak Cristiano Ronaldóig, természetesen szelfit kértek tőle, de volt olyan is, aki a nyakába csimpaszkodott.

Ez gyakori probléma az Eb-n, sok rajongó nehezítette már meg a biztonsági személyzet életét.

Cristiano Ronaldo néhány betolakodónak jobban... Fotó: AFP/Anadolu/Emin Sansar