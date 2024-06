Sok magyar szurkoló nyert Marco Rossi csapatának vereségével is

A magyar válogatott 3-1-es vereséggel kezdte az Európa-bajnokságot Svájc ellen, azonban a második félidőben voltak biztató jelek csapatának játékában. S bár Szoboszlai Dominikék kikaptak, sok fogadó nyert a Tippmixen. Akadt olyan, aki 2-es kötéssel, 430 forintos téttel csaknem kétmillió forintot nyert, 4500-as eredő szorzót összehozva.

Szoboszlai, Gulácsi és Orbán az első sorban (Fotó: Mirkó István)

A várakozásoknak megfelelően az Eb első napjaiban messze a Magyarország–Svájc találkozó volt a legnépszerűbb mérkőzés a fogadók körében a Tippmixen és a Tippmixprón. Szoboszlaiék azonban nem kezdtek jól, már az első félidő után 2-0-s hátrányban voltak. A második játékrészben aztán magára talált a csapat, Varga Barnababás révén szépített, de az egyenlítés nem sikerült, a végén pedig még egy gólt szerzett Svájc, így 3-1-re nyert. A végkimenetelre érkezett tippek húsz százaléka lett helyes 2,30-as záró szorzóért. Akik eltalálták, hogy Varga kezdőként betalál, 3,80-as oddsnak örülhetettek.

Varga gólja, Szoboszlai gólpassza, Gulácsi védései

Ez a gól a fogadóknál azért is volt fontos, mert így két rendkívül népszerű fogadási piacnál is rengeteg tipp vált nyertessé, a „mindkét csapat szerez gólt”, illetve a „mindkét csapat szerez gólt + gólszám 2,5” soroknál; s előbbinél 99 százalék, utóbbi esetében 95 százalékban voltak jók a tippek 2,06-os és 2,87-es nyereményszorzóért. Közel 100 százalékos találati arányt hozott a meccshez kapcsolódóan a Tippmixen a „lesszám 2,5” fogadási sor, valamint a „mindkét félidőben több, mint 1,5 gól lesz?” opció is, előbbinél a helyes tipp 1,20-as („több, mint 2,5”), utóbbinál az „igen” kimenetel 6,50-es oddsot jelentett. Az Eb-n bemutatkozó és nagyon népszerű piac volt a „magyar kapus(ok) védéseinek száma 3,5” soor. négy védést mutatott be, így a helyes kimenetelt („több, mint 3,5”) eltalálók 2,05-ös oddsnak örülhettek.