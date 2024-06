Máris továbbjutásról dönt az Európa-bajnokság első rangadója

Noha még csak a csoportszakaszban tart az Eb, remek meccset ígér az olaszok és a spanyolok összecsapása, amelyet Gelsenkirchenben rendeznek 21.00-s kezdettel (tv: M4 Sport).

Összezavarnák az ellenfeleket

A torna előtt az egyik legnehezebb négyesnek tartott, Olaszország és Spanyolország mellett Horvátországot és Albániát felvonultató B csoport nyitányán a spanyol nemzeti tizenegy könnyedén verte meg 3-0-ra a horvátokat, míg az olasz válogatott hátrányból fordítva győzte le 2-1-re az albán együttest. Észrevehető különbség volt az eddig megszokotthoz képest, hogy a spanyol–horváton a spanyolok lényegesen kevesebb húzásból igyekeztek az ellenfél kapujához érni, ám a változtatás jól működött.

A spanyolok eredményes rajtot vettek az Eb-n (Fotó: MTI/AP/Ebrahim Noruzi)

– A csapatunkat többarcúvá formáljuk, így az ellenfelek nem tudják majd, hogy milyen támadójátékra számíthatnak tőlünk. Ez pedig azért is örömteli, mert ezáltal képesek lehetünk visszaemelni abba a magasságba a spanyol válogatottat, ahol korábban volt – magyarázta a stílusváltás okát Luis de la Fuente szövetségi kapitány.

Luis de la Fuente örömét árnyalhatja, hogy az olaszok ellen valószínűleg nem léphet pályára és Alvaro Morata sem, mindketten megsérültek.

Rápihentek a rangadóra

Az előző Eb győztese „horrorrajtot” vett, hiszen az albánok elleni, múlt szombati csoportkörös nyitány 23. másodpercében hátrányba került. Ez volt a kontinenstornák történetének leggyorsabb gólja. A kezdeti sokk után azonban a válasz sem sokat váratott magára, Itália 15 perc alatt fordított, és megnyerte a meccset. A 2-1-es előny birtokában aztán már nem igazán erőltették meg magukat a játékosok, amit Luciano Spalletti nem is vett jó néven. A szövetségi kapitány a meccs után kifejezetten dühös volt labdarúgóira, akik különösen a második félidőben alakítottak ki kevés lehetőséget.

– Láttuk, milyen intenzíven játszottak a spanyolok a horvátok elleni meccsen a labdával és labda nélkül is. Fel kell vennünk velük a versenyt – jelentette ki Giacomo Raspadori, a Napoli támadója az olaszok keddi sajtótájékoztatóján.

A győzelem most továbbjutást ér

A B csoportban már szerdán is rendeztek egy meccset, ezen pedig a rangadó résztvevői számára is kedvező eredmény született. A horvát és az albán válogatott 2-2-es döntetlenje után kijelenthető: aki csütörtök este nyer, behozhatatlan előnyre tesz szert és biztosan ott lehet az egyenes kieséses szakaszban is.

Az olasz–spanyol mellett csütörtökön további két Eb-mérkőzést rendeznek, a C jelű négyesben szlovén–szerb és dán–angol párharcokra kerül sor. Ha nyer, Anglia is bebiztosítja helyét a legjobb 16 között.

