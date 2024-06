Szivárvány a mezen, a Milan támadója remek szabadrúgással jelentkezett

Itthon szinte kézzel fogható az Eb-láz a pénteken kezdődő labdarúgó Európa-bajnokság előtt. Nem véletlenül, hiszen a magyar válogatott is ott lesz a foci Eb-n, szombaton már mérkőzést játszik Svájc ellen. Jövő héten azonban egy másik kontinenstorna is elkezdődik, a Copa América előtt pedig már a viadal helyszínén, az Egyesült Államokban játszott egymás ellen az USA és Brazília válogatottja. a BL-győztes Real Madrid játékosa szerzett vezetést, az 1-1-es végeredményt Christian Pulisic, a Milan labdarúgója állította be szabadrúgásból. S ahogy az Eb-felvezetésben, úgy az amerikai mezen is megjelent a szivárvány.

Rodrygo ünnepli a gólját, előtérben az amerikai mezen a szivárvány (Fotó: Brazil Photo Press via AFP/William Volcov)

A szivárvány színeiben pompázó mezszámok ötlete persze nem eredeti volt, a francia bajnokságban is többször bevetették már az LMBTQ-propaganda részeként. A megoldás ott nem aratott osztatlan sikert, idén el is hagyták, helyette egy homofóbia ellenes feliratot kellett viselniük a labdarúgóknak az utolsó fordulóban, persze ebből is lett botrány, Mohamed Camara négymeccses eltiltással kezdi majd a következő szezont, amiért elfedte a feliratot a felszerelésén.

Amerikában is hódít a szivárvány

Az Egyesült Államok válogatottja a saját rendezésű Copa América előtt vetette be a szivárvány színeit tartalmazó számmal ellátott mezt Brazília ellen.

A mérkőzésen az amerikaiaknak szükségük volt a javításra, az előző felkészülési meccsükön ugyanis kiütéses, 5-1-es vereséget szenvedtek Kolumbia ellen.