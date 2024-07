Lamine Yamal ma 17 éves lett, de még éjfél előtt váratlan meglepetés érte + videó

A Marca spanyol sportnapilap már pénteken felköszöntötte a spanyol válogatott ifjú hősét, és egy tortával is meglepte. Lamine Yamal túl azon, hogy szenzációs góllal egyenlített a franciák ellen, a mérkőzés legjobbjának járó trófeát is megkapta. Láthattuk, hogy a lefújás előtt a franciák legnagyobb sztárja, Kylian Mbappé is gratulált neki. Yamal elárulta, hogy Mbappé a mezét is elkérte tőle, ő örömmel belement a cserébe. Korábban az olaszok elleni csoportmeccs után (1-0) pedig Federico Chiesa volt az a játékos, akivel mezt cserélt.

Lamine Yamal tortát is kapott

Nem kérdés, Lamine Yamal az Eb legnagyobb sztárja, aki ma ünnepli a 17. születésnapját.

– Mondtam édesanyámnak, hogy ha megnyerjük a döntőt, nem kérek semmi ajándékot. Számomra az lenne a legnagyobb ajándék, ha Eb-győztesként érkeznénk haza Madridba, és ott együtt ünnepelhetnék a csapattársaimmal, egészen biztos, hogy ez hatalmas őrület lenne. Hiszen a spanyol válogatott legutóbb 2012-ben nyert Eb-t.