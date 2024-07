Egy nőtől és balhétól tartanak az Eb-döntő előtt, de a biztonságiak felkészültek

Kyle Walker korábbi magánéleti botrányai bőven adtak témát az angol médiának, s most is pikáns a helyzet. Nemcsak a védő felesége, Annie Kilner, hanem egykori barátnője, Lauryn Goodman is Németországba utazott, hogy Angliának szurkoljon – és Walkernek. A The Sun című napilap értesülései szerint a vasárnapi, spanyolok elleni Eb-döntőre készülő angol csapatot védő biztonsági személyzetet utasították, hogy az esetleges incidensek elkerülése érdekében tartsák távol Lauryn Goodmant attól a területtől, ahol az angol játékosok partnerei tartózkodnak – írja a Ripost.

Kyle Walker és a svájci Ruben Vargas (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Annie Kilner négy gyermekével – Riaan, Roman, Reign és Rezon – utazott az Eb-re, Lauryn Goodman pedig a labdarúgóval közös két gyermeke egyikével tette ugyanezt, aki Kyle Walker 2-es számú mezét viselte „apa” felirattal a hátán. A hangulat puskaporos.

– Laurynt bajkeverőnek tartják, és Annie attól tart, hogy összefut vele. Lauryn általában száz méterre ül tőle, és Annie egyáltalán nem akar tőle semmit – mondta egy forrás a Daily Mailnek.

Kyle Walker nehezen mentette meg a házasságát

Walker karrierje hemzseg a hűtlenséggel kapcsolatos botrányoktól. Korábban a felesége, Annie Kilner bejelentette, elválik tőle, miután megtudta, hogy Lauryn Goodmann a második gyermekével terhes tőle. Walker a The Sunnak bevallotta, ostoba döntéseket hozott, amelyek miatt a házassága majdnem tönkrement.

– Szörnyű, amit tettem, felelősséget vállalok érte. Hülye, ostoba döntéseket hoztam. El sem tudom képzelni, hogy Annie min megy keresztül. Próbáltam megkérdezni, de fájdalmat éreztem... A férfi, akinek szeretnie kellene őt, törődnie kellene vele, és ott kellene lennie mellette, ezt tette vele. A tetteim annyi fájdalmat okoztak annyi embernek. Sajnálom, mert ennek nem szabadna megtörténnie – magyarázta Walker, akinek végül sikerült megmentenie a kapcsolatát Annie Kilnerrel.

A 34 éves játékos elismerte, önző volt, hogy nem mondta el a második fia születését a feleségének, Annie Kilnernek, aki akkoriban negyedik gyermekükkel volt terhes. Annie erről Goodmanntől értesült, a nő megmutatta neki a DNS-vizsgálatot, és még egy közös képet is, amelyen ő és Kyle Walker együtt látható.