Messit is elővették az argentinok botránya miatt + videó

Mint arról beszámoltunk, az argentin válogatott egyes futballistái vasárnap éjszaka bajt hoztak a fejükre. Miután Kolumbiát 1-0-ra legyőzve megnyerték a Copa Américát, majd énekelve ünnepeltek. Nemcsak magukat, az újdonsült bajnokokat dicsőítették közben, hanem egy ponton a 2022-es vb-döntős ellenfelüket, a franciákat vették elő, és egy rasszista szövegű dallal csúfolták Kylian Mbappét és társait.

Kylian Mbappéra többször is utaltak az argentin dal szövegében. Fotó: MTI/EPA/Filip Singer

Az argentin politikus Messinek üzent – vagy mégsem?

Az eset természetesen nagy felháborodás keltett. A videót megosztó Enzo Fernández nem győzött bocsánatot kérni az éneklésért, de ezzel nem ért véget a történet. A Francia Labdarúgó-szövetség panaszt nyújtott be a FIFA-hoz, azóta pedig egy argentin rádióadásban is előkerült a téma. Julio Garro sportért felelős államtitkár telefonon jelentkezett be, és kinyilvánította véleményét, miszerint Chiqui Tapiának, az argentin szövetség elnökének, illetve a válogatott csapatkapitányának, az éneklésben egyébként nem részt vevő Lionel Messinek a nyilvánosság előtt kellene elnézést kérnie a történtekért.

Furcsamód, a politikus néhány órával később az X-oldalán tagadta, hogy ezt mondta volna Messiről, számolt be róla az Origó.