A szópárbaj után működésbe lépett a német elhárítás

A németektől előzetesen is elvárta mindenki, hogy házigazdaként jól játsszanak. A válogatottba visszatért tartást ad a csapatnak, a két ifjú csillag, Jamal Musiala és Florin Wirtz pedig beérett, különösebben előbbi képes váratlan húzásokra. Nem is meglepő, hogy az angolok leporolták a régi sérelmet, Musiala igazából angol, csak éppen a németek elrabolták. Az ugyancsak megfiatalított spanyol válogatott viszont eddig várakozáson felül szerepel, nemcsak eredményes – a mezőnyben egyedüliként nyerte meg mind a négy mérkőzését –, hanem látványos futballt játszik, ami mindenekelőtt Lamine Yamal és Nico Williams érdeme.

Lamine Yamaltól tartanak a németek. Fotó: AFP

Éppen ezért lepett meg sokakat a korábbi világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes német kapus, Jens Lehmann, aki szó szerint lekicsinylően beszélt a spanyolokról.

– Kicsi és tapasztalatlan csapat. Mindegyikük nagyon alacsony, és nemzetközi szinten kevés meccset játszottak. Fiatal csapat, tinédzser csatárokkal – így jellemezte Lehmann a spanyolokat.

Reakciók Lehmann lekicsinylő véleményére

– Már korábban is elmondtuk, hogy az ilyen vélemények csak még motiváltabbá tesznek bennünket. Majd a pályán megmutatjuk, mennyire vagyunk kicsik és tapasztalatlanok – vágott vissza Lamine Yamal, a spanyol válogatott és a Barcelona még mindig csak 16 éves csatára.

A spanyolok szövetségi kapitánya, Luis de la Fuente úgy reagált Lehmann sértésére, hogy tudja, a németek tisztelik a spanyol válogatottat. Majd kissé váratlan fordulatként kijelentette, a spanyol a legerősebb csapat az Európa-bajnokságon.

– Nagy önbizalommal, tehetséggel, minőséggel és elkötelezettséggel rendelkező válogatottunk van. Nem akarok senkit megbántani, de a miénk a legjobb csapat ezen a tornán – jelentette ki Luis de la Fuente spanyol szövetségi kapitány, nem megfeledkezve az ellenfél kötelező méltatásáról: – A német válogatott fantasztikus, nagyon szervezett és fegyelmezett, a világ legjobb játékosai alkotják.

Lehmann nyilatkozata azonban nem a spanyolokat háborította fel igazán, hanem a leghíresebb németet. Toni Kroost, aki elhatárolta magát honfitársától, súlyos kijelentést megfogalmazva: Lehmann nem tartozik közénk.

Kroos azért a tréfát is értette. Madridi csapattársa, Joselu mellett a spanyolok irányítója, Dani Olmo is úgy fogalmazott: minden tisztelete mellett remélik, hogy a németek csapatkapitánya az utolsó mérkőzésére készül, hiszen, mint ismert, a 34 éves futballista az Európa-bajnoksággal zárja le a pályafutását. Kroos erre úgy reagált, hogy Joselu nemcsak a csapattársa, hanem a barátja is volt a Realnál, ezért tudnia kell, hogy Madridban senki sem akarta őt nyugdíjazni, saját elhatározásból döntött a visszavonulás mellett. Amire a reményei szerint csak az Eb legvégén kerül sor.