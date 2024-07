Szalai Attila közel ahhoz, hogy a szaúdi bajnokságba kerüljön

Szalai Attila számára nem jött be a Bundesliga, ez már nem kérdés. Azt követően, hogy a török bajnokságban a Fenerbahce csapatában 2021 és 2023 között igazi sztár lett, 2023. július 24-én négyéves szerződést írt alá a német Hoffenheim csapatával, amely 12,3 millió eurót fizetett érte, de az első Bundesliga-meccsén öngólt vétett, a félidőben lecserélték, és azóta sodródik Németországban. A Hoffenheimben csak öt meccsen kapott játéklehetőséget (334 perc), és január 21-én a szezon végéig kölcsönbe a Freiburg csapatához került. De itt is nagyot hibázott a debütálásán, s csupán mérkőzésen játszott (101 perc), visszakerült a Hoffenheimhez, ahol megválnának tőle. Úgy nézett ki, hogy a 2024/25-ös szezonra kölcsönben visszatér Törökországba, a Trabzonspor csapatához, de ez a transzfer meghiúsult.

Szalai Attila és a Freiburg útjai elváltak. Forrás: Facebook/SC Freiburg

Szalai Attila nem lesz a Trabzonspor játékosa

A török klub a Hoffenheim előző elnökével, Kristian Baumgärtnerrel szóban megállapodott a 26 éves, 46-szoros válogatott védő vételárában, de Baumgärtner július 2-án egészségügyi okok miatt lemondott a posztjáról. A helyére ideiglenesen kinevezett Simone Engelhardt pedig többet kért Szalaiért, a Trabzonspor pedig így visszalépett az üzlettől.

Az M4sport értesülései szerint a török sajtóban azonban továbbra is kiemelt téma Szalai jövője. A 61saat.com és a medyatilkisi.com is arról számolt be, hogy a magyar játékosért szaúdi klubok jelentkeztek be, utóbbi portál ráadásul úgy fogalmaz, hogy a felek közel állnak a megállapodáshoz.

Trabzonspor taraftarını yıkan haber! Attila Szalai başka bir takım ile anlaşma sağladı https://t.co/FXdiJALhDk #Spor pic.twitter.com/88294LF0Xz — Medyatilkisi.com (@medyatilkisicom) July 15, 2024

Az Európa-bajnokságon Marco Rossi szövetségi kapitány számított Szalai Attilára, a svájciak ellen kezdett, de a 79. percben Dárdai Márton váltotta. Szalai a németek elleni meccset a cserék között nézte, a skótok ellen a 74. percben szállt be Dárdai Márton helyére.

Szalai Attila piaci értéke 2022 őszén még 15 millió euró volt, ami mára négymillióra esett vissza.