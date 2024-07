Szilágyi Áron veresége extrém reakciót váltott ki a szövetségi kapitányból

Megszakadt a sorozat, méghozzá egészen drámai módon. Szilágyi Áron London, Rio és Tokió után Párizsban nemhogy nem nyerte meg a férfi kardozók egyéni versenyét, hanem rögtön az első asszóját elveszítette az olimpián. A hozzá hasonlóan egyéni világbajnok Szatmári András sem nyert meccset, Gémesi Csanád pedig bosszankodott, szerinte győzelem járt volna neki a későbbi ezüstérmes tunéziai Faresz Ferjani ellen. Boczkó Gábor szövetségi kapitány elismerte, őt is megdöbbentette kardozóink teljesítménye.

Szilágyi Áron már a kanadai Arfa ellen elbukott (Fotó: Csudai Sándor)

– Szilágyi Áron veresége után komoly mélységben éreztem magam, majdnem elindultam haza gyalog. Lefagytam, amikor láttam, hogy 6-0 nem ide, aztán mászkáltam jobbra-balra, hátha változik valami, nem jött be – fogalmazott Boczkó Gábor, aki lapunk kérdésére azt is elárulta: nem ült le beszélni a kardozókkal, úgy látta, hogy most inkább arra van szükségük, hogy távolságot tartson.