Az év pontja? A tenisz szürke harcosa a legnagyobb showmaneket is lenyűgözte

Casper Ruud két éve döntőt játszott a US Openen, a Roland Garros fináléjába pedig kétszer is bejutott már, ezek alapján az utóbbi három év egyik legjobb teniszezőjének tekinthető. A szerény norvég ennek ellenére nem emelkedett sztárstátusba, a személyisége mellett sokan a játékát is szürkének tartják. Utóbbira Casper Ruud alaposan rácáfolt az éjjel, ráadásul éppen a tenisz egyik legnagyobb showmanje, a francia Gael Monfils ellen nevezett be az év legszebb labdamenetéért járó díjra. Ruud régi kritikusa, Nick Kyrgios is elismerően beszélt a norvégról a meccs után.

Casper Ruud ellen Gael Monfils úgy érezhette magát, mintha ő maga szaladgált volna a háló túloldalán (Fotó: AFP/Charly Triballeau)

Az várható volt, hogy a nyolcadik kiemelt Ruud és a korábbi elődöntős Monfils nagy meccset vív majd egymás ellen. A harmincnyolcadik születésnapjához közelítő francia teniszező sokadvirágzását éli, két hete, Cincinnatiben Carlos Alcaraz ellen nyert.

Volt párhuzam a két meccs között, mindkettőt megszakította esőszünet, Ruud azonban nem vérzett el Monfils ellen, négy játszmában továbblépett.

US Open: Ruud elképesztő mentése Monfils ellen

A negyedik szettről tie break döntött, amelyben Casper Ruud így nyerte a harmadik pontját.

SIDE TO SIDE!



Casper Ruud, are you serious? 🏃‍♂️ pic.twitter.com/SdJHx68GJv — US Open Tennis (@usopen) August 29, 2024

Az elképesztő labdamenetet a meccs végi, szokásos interjú alatt megismételték az óriáskivetítőn, Ruud pedig összefoglalta a történteket.

– Néha arra van szükség, hogy soha ne add fel. Gael elképesztő ütésekre képes, védekezésre kényszerített, nagyszerű tenyerest ütött. Volt olyan ütés, amiről nem is gondoltam, hogy elérem. Gael egy kicsit óvatos volt a fej feletti ütésével, amit kihasználtam. Kicsit szerencsés voltam – mondta Ruud, aki nem veszítette el a szerénységét.

Ruud a mezőny egyik legidősebb játékosának legyőzése után az egyik legfiatalabb ellen folytatja, a harmadik fordulóban a tizenkilenc éves kínai Sang Csün-cseng lesz az ellenfele.

Fordulat: Kyrgios dicsérete

Monfils nem hibáztatható azért, hogy a kiélezett helyzetben csak egy elismerő félmosollyal nyugtázta Ruud parádés ütését. A norvég régi kritikusa, Nick Kyrgios viszont meglepő kijelentést tett.

Hogy változnak az idők: igazán élvezem nézni a teniszét.

Ruud going under the radar…… how times have turned, I really enjoy watching his tennis. Real talk 🗣️ https://t.co/xtXGADflmD — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) August 29, 2024

Az egyik hozzászóló segítőkészen előkereste Kyrgios 2019-es posztját, amelyben arról írt, hogy Ruud játéka helyett szívesebben figyelné a festék száradását.

Ruud sportszerűtlen viselkedése miatt kritizálta nyilvánosan Kyrgiost, akit 2019-ben azért léptettek le a norvég ellen, mert behajított egy széket a pályára.

Az ausztrál, aki sérülései miatt több mint egy éve nem játszott tétmeccset, s New Yorkban is csak médiamunkásként van jelen, amiatt is beszólt korábban a norvég teniszezőnek, hogy csak a kisebb tornákon tud nyerni.

Fucsovics kiejtője megmenekült, a wimbledoni bajnok nem

A cseh Jirí Lehecka már Fucsovics Márton ellen is hátrányba került, a második fordulóban pedig még mélyebb gödörből kellett kimásznia. A 32. kiemelt azonban ezúttal is sikerrel járt, 6:7, 0:6, 0:3-as hátrányból fordított a selejtezőből érkezett amerikai Mitchell Krueger ellen.

Lehecka következő ellenfele Andrej Rubljov lesz, aki szintén kétszettes hátrányból fordított, a francia Arthur Rinderknech ellen.

A harmadik játéknap legnagyobb meglepetését a női torna hozta: a wimbledoni bajnok Barbora Krejcíková két játszmában kikapott, pedig ellenfele, a huszonhat éves román Elena-Gabriela Ruse korábban még sosem jutott be Grand Slam-tornán a harmadik fordulóba.