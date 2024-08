Klujber Katrin ma nagy elismerésben részesült az olimpián

A Nemzetközi Kézilabda-szövetség mai beszámolója szerint egyedül Klujber Katrin, a Ferencváros jobbátlövője került be az álomcsapatba olyan válogatottból, amely nem jutott elődöntőbe az ötkarikás játékokon. A legjobb kapus Klujber új klubtársa, az FTC-hez csatlakozó francia Laura Glauser lett. A legjobb irányító a Bajnokok Ligája-győztes Győri Audi ETO KC-tól távozott, pályafutását olimpiai aranyéremmel lezáró Stine Oftedal lett, aki először került be ötkarikás álomcsapatba. A győri Kari Brattset Dale lett a legjobb beálló. S a győriek balátlövője, a most ezüstérmes, de Tokióból olimpiai arannyal is rendelkező Estelle Nze Minko is bekerült a torna válogatottjába.

Klujber Katrin (Fotó: MTI/ Illyés Tibor)

A legértékesebb játékosnak a norvégok 44 éves kapusát, Katrine Lundét választották, aki tagja volt a pekingi és a tokiói álomcsapatnak, de az olimpiai MVP-címet most először szerezte meg. Az azért fura, hogy most legértékesebb játékosként az álomcsapatba nem került be…

Klujber, Oftedal, Nze Minko és a többiek

Az olimpia női kézilabdatornájának álomcsapata:

kapus: Laura Glauser (francia)

jobbszélső: Alicia Toublanc (francia)

jobbátlövő: Klujber Katrin

irányító: Stine Bredal Oftedal (norvég)

balátlövő: Estelle Nze Minko (francia)

balszélső: Emma Friis (dán)

beálló: Kari Brattset Dale (norvég)

a legértékesebb játékos (MVP): Katrine Lunde (norvég)

gólkirály: Nathalie Hagman (svéd, 41 gól)