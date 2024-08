Vicc, ami a Szajnával zajlik! A magyar nyílt vízi úszók medencében kénytelenek készülni a versenyükre

Az eredeti program szerint csütörtökön és pénteken a Szajnában rendezik meg a nyílt vízi úszók versenyeit a párizsi olimpián, amelyen ebben a szakágban a férfiaknál Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid, a nőknél Fábián Bettina képviseli a magyar színeket, akitől az első tíz közé kerülés is bravúros szereplés lenne. Ám lassan már ott tartunk, hogy minden hajnalban azt kell az edzőknek, versenyzőknek lesniük, hogy vajon a Szajna szennyezettségének értéke még a megengedett értéken belül van-e, vagy újra kiderül, nem lehet a folyóban sem edzeni, sem versenyezni.

Egyelőre senki sem tudja, mikor úszhat majd a Szajnában Rasovszky Kristóf Fotó: MTI/Derencsényi István

Holott Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid egészen fantasztikus formában érkezett meg Párizsba, utóbbi ráadásul medencében, az 1500 méteres gyorsúszásban nemcsak hatalmas országos csúcsot úszott, de végül a negyedik helyen zárt. Mindezt úgy, hogy az előfutamban csak néhány századdal, a döntőben aztán közel öt másodperccel döntötte meg a magyar rekordot, ráadásul 44 év után ő az első magyar, aki ezen a távon olimpiai döntőt úszhatott. Rasovszky Kristóf, a 10 kilométeres táv aktuális világbajnoka, Tokió ezüstérmese ugyan több medencés számban is megúszta az olimpiai szintet, végül azonban úgy döntött, hogy kizárólag a nyílt vízi küzdelmekre koncentrál. Arról nem is szólva, hogy az olimpiát megelőző Európa-bajnokságon mindhárom magyar olimpikon remekül teljesített.

A veszprémiek két kiváló úszójának a felkészítését Szokolai László irányította, és kijelentette, mindkét úszója készen áll a feladatokra. Szerinte Betlehem Dávid a medencében bizonyította, képes a nagy eredményekre, de Rasovszky Kristóf is nagyszerű formában van. A felkészülésüket tudatosan, egy egész éven keresztül felépített rendszerben végezték három nagy makrociklusra bontva, aminek a végén speciális, szinte versenykörülmények között készültek, olyan nyolcszáz méteres fordulókkal, amilyenek itt is lesznek. Szokolai akár két érem megszerzésében is reménykedik, igaz, azt ő sem tudja, vajon mikor is indulhatnak harcba a dobogóért a tanítványai.

A medencében az 1500-as gyorson remeklő Betlehem Dávid nyílt vízen is éremesélyes Párizsban Fotó: MTI/Kovács Tamás

Ahogyan a triatlonosoknál, úgy a nyílt vízi úszóknál is az utolsó pillanatig kérdéses, hogy hol és mikor rendezik meg a versenyeket – a tervek szerint a nők csütörtökön, a férfiak pénteken ugranak a folyóba, mindkét verseny 7.30-kor kezdődik –, ugyanis a Szajna vízminősége továbbra sem ideális. A triatlonversenyeket követően több olyan videó jelent meg a világhálón, amelyen az látszott, hogy versenyzők rosszul lettek az úszásukat követően, a belgák például később vissza is léptek a vegyes váltók küzdelmeitől, mert sportolóik megbetegedtek.

Mindenesetre legalább az edzéseket nem befolyásolja a Szajna szennyezettsége, ugyanis a magyarok – és több más nemzet képviselői – már előre jelezték, hogy csak a tényleges rajtkor ugranak majd a vízbe, addig mindenki medencében készül. Szokolai László elmondta, mindig hajnali három órakor elemzik a víz minőségét, egyelőre nem tudnak halasztási tervekről, azonban óráról órára változhat a helyzet.